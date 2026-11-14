رئیس‌جمهور آمریکا به متوقف شدن پروازها در فرودگاه‌های این کشور واکنش نشان داد و گفت بر اساس اطلاعات موجود، اختلال در پروازها ناشی از حمله سایبری یا هوش مصنوعی نبوده است.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به بحران سراسری هوانوردی این کشور به فاکس‌نیوز گفت که بر اساس اطلاعات موجود، اختلال در پروازها ناشی از حمله سایبری یا هوش مصنوعی نبوده است. این اظهارات پس از آن بیان شد که اداره هوانوردی فدرال آمریکا دستور توقف سراسری پروازهای خروجی را به دلیل اختلال در سیستم ارتباطی مراکز کنترل ترافیک هوایی صادر کرد.

پیش از این، مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته بود: «هیچ نشانه‌ای تا این لحظه وجود ندارد که این یک حمله شوم علیه ما بوده باشد. این فقط یک اختلال مخابراتی است».

با این حال، مولین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دخالت هوش مصنوعی یا حمله سایبری، بدون رد کامل این احتمالات گفته بود که «در این مرحله هیچ چیز را نمی‌توان رد کرد» و تحقیقات درباره علت اصلی اختلال ادامه دارد. شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، نیز اعلام کرده بود که «مشکلی در ارتباطات تمامی مراکز کنترل ترافیک مسیر هوایی را تحت تأثیر قرار داده است» و تکنسین‌های اداره هوانوردی فدرال در حال بررسی موضوع هستند.

بر اساس گزارش‌ها، بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده، اف.بی.آی، معتقد نیست این اختلال ناشی از حمله سایبری یا اقدام مجرمانه بوده و یکی از محورهای تحقیق، احتمال نشات گرفتن آن از یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری است. همچنین یک شرکت هوش مصنوعی طرف قرارداد با این اداره فدرال که سیستم مدیریت ترافیک هوایی جدیدی را توسعه داده، هرگونه ارتباط میان نرم‌افزار خود و این اختلال را رد کرده است.

منبع: ایسنا



