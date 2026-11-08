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«نه» بزرگ دانا وایت به پیشنهاد ترامپ!

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که دانا وایت، مدیرعامل سازمان UFC پیشنهاد ترامپ را رد کرده است.

کد خبر: 4200477تاریخ انتشار: 6369 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که دانا وایت، مدیرعامل سازمان UFC ، پیشنهاد ترامپ را رد کرده است.

این پیشنهاد برای تصدی کرسی سخنگویی کاخ سفید در دولت جدید به دانا وایت ارائه شده بود.


پیش‌تر، دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا گفته بود که به «دانا وایت» قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی، پیشنهاد تصدی سمت سخنگوی رسمی کاخ سفید را داده است.

منبع: تسنیم


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برچسب ها

آمریکاکاخ سفیدترامپسخنگوی کاخ سفیددانا وایت

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۰۷:۵۹

خوب نيومده چي شد حالا

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