«نه» بزرگ دانا وایت به پیشنهاد ترامپ!

به گزارش تابناک؛ شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که دانا وایت، مدیرعامل سازمان UFC ، پیشنهاد ترامپ را رد کرده است.

این پیشنهاد برای تصدی کرسی سخنگویی کاخ سفید در دولت جدید به دانا وایت ارائه شده بود.





پیش‌تر، دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا گفته بود که به «دانا وایت» قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی، پیشنهاد تصدی سمت سخنگوی رسمی کاخ سفید را داده است.

منبع: تسنیم



