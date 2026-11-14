کشف بمب نزدیک محل ضیافت سران اروپا

به گزارش تابناک، کارشناسان خنثی‌سازی بمب ارتش جمهوری ایرلند روز جمعه یک وسیله انفجاری ابتدایی اما قابل‌انفجار را در یک ساختمان اداری در مرکز دوبلین، نزدیک جایی که سران عمدتا کشورهای اروپایی روز قبل در جریان یک اجلاس دو روزه در پایتخت ایرلند شام خوردند، ایمن‌سازی کردند.

کشف وسیله انفجاری در نزدیکی محل ضیافت سران اروپایی

پلیس ایرلند اعلام کرد بعدازظهر جمعه در پی دریافت گزارشی درباره وجود یک وسیله مشکوک در ساختمانی در میدان مریون، به محل اعزام شد.

سران کشورهای عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا در چارچوب «جامعه سیاسی اروپا» روز پنجشنبه در مکانی در سوی دیگر این میدان گرد هم آمده و شام خوردند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا که مهمان این نشست بود، در ضیافت شام در نگارخانه ملی ایرلند حضور داشتند.

پلیس ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات در خصوص این موضوع ادامه دارد.

تدابیر امنیتی گسترده در دوبلین برای نشست سران اروپا

به گزارش رویترز، برای تأمین امنیت محل برگزاری ضیافت شام، محدوده اطراف آن تحت محاصره امنیتی قرار گرفت و خیابان‌های اطراف میدان مریون مسدود شدند. پلیس ایرلند اعلام کرد این نشست دو روزه، بزرگ‌ترین عملیات امنیتی بود که تاکنون انجام داده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هم در این نشست حضور داشت، اما در ضیافت شام شرکت نکرد و در حومه دوبلین با جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ترامپ، گفت‌وگو کرد.

منبع: فارس