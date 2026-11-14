||14:50
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرسخنگوی وعده صادق، سخنگوی بسیج شد
636بازدید

کشف بمب نزدیک محل ضیافت سران اروپا

یک روز پس از ضیافت شام سران اروپا در مرکز دوبلین، یک وسیله انفجاری در ساختمانی نزدیک محل برگزاری این مراسم کشف و خنثی شد.

کد خبر: 4201800تاریخ انتشار: 636 بازدید

۱bafb۶b۱۷b۶e۴۴۳۱۸۸۱۶e۸b۳۳c۰۶۰e۴a

به گزارش تابناک، کارشناسان خنثی‌سازی بمب ارتش جمهوری ایرلند روز جمعه یک وسیله انفجاری ابتدایی اما قابل‌انفجار را در یک ساختمان اداری در مرکز دوبلین، نزدیک جایی که سران عمدتا کشورهای اروپایی روز قبل در جریان یک اجلاس دو روزه در پایتخت ایرلند شام خوردند، ایمن‌سازی کردند.

کشف وسیله انفجاری در نزدیکی محل ضیافت سران اروپایی

پلیس ایرلند اعلام کرد بعدازظهر جمعه در پی دریافت گزارشی درباره وجود یک وسیله مشکوک در ساختمانی در میدان مریون، به محل اعزام شد.

سران کشورهای عضو و غیرعضو اتحادیه اروپا در چارچوب «جامعه سیاسی اروپا» روز پنجشنبه در مکانی در سوی دیگر این میدان گرد هم آمده و شام خوردند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، و مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا که مهمان این نشست بود، در ضیافت شام در نگارخانه ملی ایرلند حضور داشتند.

پلیس ایرلند در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات در خصوص این موضوع ادامه دارد.

تدابیر امنیتی گسترده در دوبلین برای نشست سران اروپا

به گزارش رویترز، برای تأمین امنیت محل برگزاری ضیافت شام، محدوده اطراف آن تحت محاصره امنیتی قرار گرفت و خیابان‌های اطراف میدان مریون مسدود شدند. پلیس ایرلند اعلام کرد این نشست دو روزه، بزرگ‌ترین عملیات امنیتی بود که تاکنون انجام داده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، هم در این نشست حضور داشت، اما در ضیافت شام شرکت نکرد و در حومه دوبلین با جارد کوشنر و استیو ویتکاف، فرستادگان ترامپ، گفت‌وگو کرد.

منبع: فارس

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

کشف بمبدوبلینسران اروپا

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.