وزیر خارجه ایتالیا هدف حمله هکرها قرار گرفت

آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، از انتشار اطلاعات شخصی خود و خانواده‌اش در فضای مجازی و تهدید و ارعاب آن‌ها توسط مجرمان سایبری خبر داد.

به گزارش تابناک؛ آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز شنبه اعلام کرد که اطلاعات شخصی او در دارک‌وب، بخش رمزگذاری‌شده اینترنت، منتشر شده و این اقدام او را در معرض تهدید و ارعاب قرار داده است.





تاجانی این موضوع را در پیامی در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. این اتفاق در حالی رخ داده است که طی روزهای اخیر، مجموعه‌ای از تهدیدهای بمب‌گذاری جعلی در نقاط مختلف اروپا موجب تغییر مسیر پروازها و افزایش تدابیر امنیتی شده است.





همچنین تهدیدهایی علیه رسانه‌های پخش‌کننده و حملات اخیر به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ورود پهپادها گزارش شده است.





تاجانی در ادامه گفت: «مجرمان سایبری چند روز است که اطلاعات شخصی من را در دارک‌وب منتشر می‌کنند و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری هستند. این اقدامات در واقع من و خانواده‌ام را در معرض تهدیدها و ارعاب‌های جدید قرار داده است. آنها حتی حاضرند برای به‌دست‌آوردن اطلاعات بیشتر درباره من و عزیزانم پول پرداخت کنند.»





تاجانی که علاوه بر وزارت امور خارجه، معاون نخست‌وزیر ایتالیا نیز هست، مشخص نکرد که چه نوع اطلاعاتی از او منتشر شده است، اما اظهاراتش نشان می‌دهد که تهدیدهای سایبری همچنان ادامه دارد.





او تاکید کرد: «به هیچ‌وجه اجازه نخواهم داد مرا بترسانند. به کار خود برای دفاع از وزارتخانه و ایتالیا ادامه خواهم داد و همکاری و روابط خود با متحدانمان را برای حفاظت مشترک در برابر این تهدیدها بیش از پیش تقویت خواهم کرد.»





وزیر خارجه ایتالیا همچنین به‌طور مستقیم مسوولان این حمله سایبری را معرفی نکرد، اما بار دیگر بر حمایت دولت ایتالیا از اوکراین تاکید کرد.





همچنین تاجانی گفته است که موضع ایتالیا در حمایت از اوکراین یکی از دلایل هدف قرار گرفتن او بوده است.

منبع: ایرنا