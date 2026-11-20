به گزارش تابناک؛ برآورد تازه پنتاگون از هزینه جنگ با ایران، ۴۸.۳ میلیارد دلار اعلام شده است؛ رقمی که فقط هزینه‌های مستقیم نظامی را در بر می‌گیرد و خسارت به پایگاه‌های آمریکا، هزینه درمان نظامیان مجروح و پیامدهای اقتصادی جنگ را شامل نمی‌شود.

در همین حال، یک مرکز پژوهشی دانشگاه براون برآورد کرده است که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از زمان آغاز جنگ، تاکنون ۱۶۲.۲ میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان آمریکایی تحمیل کرده است.

آرتور میلر، مقام ارشد بودجه وزارت جنگ آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور اعلام کرد هزینه جنگ تا ۱۳ نوامبر به ۴۸.۳ میلیارد دلار رسیده است. او در پاسخ به پرسش ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، توضیح داد که این رقم هزینه مهمات، جایگزینی تجهیزات و عملیات نظامی را شامل می‌شود، اما خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در آن محاسبه نشده است.

میلر گفت برآوردی از خسارت پایگاه‌ها در اختیار ندارد، اما برای دریافت آن از وزارت دفاع پیگیری خواهد کرد. هزینه‌های درمان نظامیان آمریکایی مجروح‌شده در جنگ نیز در رقم اعلام‌شده لحاظ نشده است.

در کنار هزینه‌های مستقیم نظامی، افزایش قیمت سوخت یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی جنگ برای شهروندان آمریکایی بوده است.

آزمایشگاه راهکارهای اقلیمی دانشگاه براون برآورد کرده است که مصرف‌کنندگان آمریکایی از زمان آغاز جنگ تاکنون ۱۶۲.۲ میلیارد دلار بیشتر برای بنزین و گازوئیل پرداخته‌اند. از این مبلغ، نزدیک به ۸۹ میلیارد دلار به بنزین و بیش از ۷۳ میلیارد دلار به گازوئیل مربوط می‌شود. این هزینه اضافی به‌طور متوسط برای هر خانوار آمریکایی حدود هزار و ۲۳۸ دلار بوده است.

افزایش هزینه سوخت همچنین به بالا رفتن قیمت مواد غذایی و دیگر کالاها دامن زده است؛ موضوعی که فشار اقتصادی بر خانوارهایی را تشدید می‌کند که پیش از این نیز با هزینه‌های بالای مسکن و خدمات درمانی روبه‌رو بوده‌اند.

در شرایطی که مصرف‌کنندگان هزینه بیشتری برای سوخت می‌پردازند، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز نیز سودهای بی‌سابقه‌ای ثبت کرده‌اند. گزارش کامن دریمز یادآور شده است که سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها، از جمله دونالد ترامپ، از افزایش سود آن‌ها منتفع می‌شوند.

هشدار درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی

اعلام رقم تازه هزینه جنگ در حالی صورت گرفته که پنتاگون برای نهمین سال متوالی در حسابرسی مالی مردود شده است. هم‌زمان، گزارش تازه دفتر حسابرسی دولت آمریکا درباره ناتوانی وزارت جنگ در تضمین تأمین پایدار مهمات، از جمله بمب، موشک و اژدر، هشدار داده است.

بر اساس گزارشی که واشنگتن‌پست منتشر کرده، دولت ترامپ و مقام‌های ارشد پنتاگون بارها گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های تاماهاوک، رهگیرهای پاتریوت و دیگر مهمات پیشرفته آمریکا در جریان جنگ با ایران را رد کرده‌اند.

با این حال، دایانا مولدافسکی، مدیر دفتر حسابرسی دولت آمریکا، گفته است بررسی‌های این نهاد نشان می‌دهد جنگ با ایران کمبودهای تسلیحاتی موجود را تشدید کرده است؛ کمبودهایی که به گفته او، طی سال‌های اخیر نیز به‌طور مستمر وجود داشته‌اند. او افزود پنتاگون پس از اطلاع از یافته‌های این نهاد، آن‌ها را رد نکرده است.

در مقابل، آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای مدعی شد ارتش آمریکا «بیش از اندازه کافی مهمات، گلوله و ذخایر تسلیحاتی» برای تحقق همه اهداف راهبردی ترامپ در اختیار دارد.

اختلاف در کنگره بر سر ادامه جنگ

هزینه‌های جنگ و پیامدهای اقتصادی آن در حالی به موضوع اختلاف در کنگره تبدیل شده که انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر به شکست‌های گسترده جمهوری‌خواهان انجامید و دموکرات‌ها قرار است از اوایل ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره را در دست بگیرند.

با این حال، جمهوری‌خواهان در سنا روز پنجشنبه بار دیگر مانع تصویب قطعنامه‌ای شدند که خواستار محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ و توقف عملیات نظامی علیه ایران بود.

این قطعنامه پیش‌تر در ماه سپتامبر در مجلس نمایندگان تصویب شده بود. نتیجه رأی‌گیری در سنا ۴۸ رأی موافق در برابر ۵۱ رأی مخالف بود. جان فترمن، سناتور دموکرات حامی اسرائیل، در کنار جمهوری‌خواهان با قطعنامه مخالفت کرد و کریس مورفی، سناتور دموکرات، به دلیل دوران نقاهت پس از سکته مغزی در رأی‌گیری شرکت نداشت.

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی که در ماه سپتامبر از قطعنامه مشابهی حمایت کرده بود، این بار به آن رأی منفی داد. او در توضیح تصمیم خود گفت قطعنامه اخیر به رئیس‌جمهور ارسال نمی‌شود و صرفاً بیانیه‌ای از سوی کنگره است.

در همین حال، شماری از دموکرات‌های کنگره خواستار توقف تخصیص بودجه برای ادامه جنگ شده‌اند. رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، و یاسمین انصاری، نماینده دموکرات آریزونا، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند کنگره باید از اختیار قانونی خود در زمینه تخصیص بودجه استفاده کند تا «حتی یک سنت دیگر از پول مالیات‌دهندگان صرف طولانی‌تر شدن این جنگ نشود».

این درخواست در آستانه مهلت ۱۱ دسامبر برای تصویب بودجه دولت مطرح شده است؛ مهلتی که در صورت نرسیدن کنگره به توافق، خطر تعطیلی بخشی از فعالیت‌های دولت فدرال را افزایش می‌دهد.

منبع:تسنیم