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دستور تخلیه فوری در آمریکا صادر شد
پلیس آمریکا در پی دریافت گزارش تهدید به بمبگذاری در یک تأسیسات تولید اتانول در ایالت ایلینوی، دستور تخلیه اجباری ساکنان چندین منطقه را صادر کرد.
به گزارش تابناک، شبکه «سیبیاس شیکاگو» اعلام کرد که پلیس تخلیه اجباری بخشهایی از شهرهای «پئوریا» و «ایست پئوریا» را در دستور کار قرار داده است.
نیروهای امنیتی تحقیقات گسترده خود را پیرامون تهدید بمبگذاری در یک کارخانه تولید اتانول در این منطقه آغاز کردهاند.
منبع: همشهری
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