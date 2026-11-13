دستور رئیس جمهور برای تشکیل یک نهاد دائمی مستقل برای بهبود معیشت اساتید

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، پیشنهاد تشکیل یک مؤسسه رفاهی مستقل و غیردولتی را برای بهبود معیشت اعضای هیئت علمی ارائه کرد که با پی‌نوشت رئیس‌جمهور برای انجام اقدامات لازم به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد.

به گزارش تابناک؛ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵ خطاب به دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار قرار گرفتن پیشنهاد تشکیل «مؤسسه رفاهی اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» در دستور کار این شورا شد.

وزیر علوم در این نامه با اشاره به اینکه تأمین معیشت اعضای هیئت علمی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام بوده و در بند ۴-۴ سیاست‌های کلی علم و فناوری نیز به آن اشاره شده است، خاطرنشان کرد که در ادوار گذشته (تبصره‌های ۴۴ و ۴۵ قانون برنامه اول و تبصره ۴۰ قانون برنامه دوم توسعه) ، «ستاد رفاهی اعضای هیئت علمی» به‌صورت موقت تشکیل شد و اقدامات قابل توجهی انجام داد. اما به دلیل عدم تکرار این احکام در برنامه‌های پنج‌ساله بعدی، اهداف آن محقق نشد. وی ایجاد نهادی مستقل و دائمی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، مشارکت ذی‌نفعان و بدون تحمیل بار مالی به دولت را برای تحقق این اهداف ضروری دانست.

بر اساس متن پیشنهادی پیوست این نامه، ساختار و نحوه اداره این مؤسسه به این شرح است: این مؤسسه به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی وابسته به وزارت عتف و دارای شخصیت حقوقی مستقل، بدون ایجاد پست سازمانی و بار مالی جدید تأسیس می‌شود و بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب وزیر علوم می‌رسد فعالیت خواهد کرد.

منابع مالی این مؤسسه از محل کمک‌های دولتی، نهادها، اشخاص خصوصی و درآمدهای مؤسسه تأمین شده و اموال و امکانات ستاد رفاهی وزارت به آن منتقل می‌شود.این مؤسسه صرفاً بر اساس تصمیم‌گیری و مصوبات هیئت امنا اداره می‌شود که اعضای آن عبارتند از: وزیر عتف (رئیس) ، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع (نایب رئیس) ، رئیس مؤسسه (به‌عنوان دبیر با معرفی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و حکم وزیر علوم) ، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و یک عضو به انتخاب وزیر.

در پی ارسال این نامه، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی نامه‌ای در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۵ خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که این پیشنهاد به استحضار رئیس‌جمهور رسیده و ایشان پی‌نوشت فرمودند: «جناب آقای خسروپناه اقدام لازم را به عمل آورید.» رونوشت این نامه نیز برای استحضار وزیر علوم ارسال شده است.