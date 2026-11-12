پیشنهاد مهم مجلس خبرگان درباره خروج ازNPT

به گزارش تابناک؛ مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از ۸ ماه حضور ارزشمند مردم در میادین و خیابانهای ایران اسلامی و حفظ اتحاد مقدس، به موضوعات مهم جاری کشور از جمله مسائل فرهنگی به ویژه عفاف و حجاب، وضعیت اقتصاد و معیشت، مطالبه عمومی خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی کشور و نیز استمرار مقاومت در میدان و دیپلماسی عزتمندانه به عنوان اصلی ضروری تأکید کرد و احکام ظالمانه دادگاههای برخی کشورهای منطقه علیه علما را محکوم نمود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

مردم عزیز و انقلابی ایران اسلامی

سلام و رحمت خداوند بر شما

با سلام و درود به روح مطهر امام راحل و امام شهید (رضوان الله علیهما) و ارواح مطهر شهیدان عزیز انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی و آرزوی طول عمر با عزت برای رهبر عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و پیروزی نهایی رزمندگان و قوای مسلح قهرمان اینک و پس از هشت ماه حضور هوشیارانه و دشمن‌شکن مردم رشید در میدان و خیابان و مقاومت خیره‌کننده نیروهای مسلح فداکار در صحنه نبرد، نکاتی را جهت استحضار شما تقدیم می‌کنیم:

۱. شهادت جانسوز حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (علیها السلام) را به پیشگاه حضرت بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) و به شما ملت شریف و محب اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) تسلیت می‌گوییم. لازم است ضمن عزاداری شایسته، شأن آن بانوی عظیم الشأن، با توسل به نور چشم پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) حضور در تجمعات و اتحاد مقدس هرچه باشکوه‌تر و منسجم‌تر ادامه یابد و روحانیت عزیز به ویژه مبلغان و خطیبان معزز با تأسی به آن بانوی گرامی با جهاد تبیین و بلاغ مبین مردم مبعوث را با سیره ایشان در دفاع از ولایت و مبارزه با ظلم و دفاع از مظلومان عالم بیشتر آشنا سازند.

۲. بی‌شک پیروزیهای چشمگیر ایران اسلامی و ناکامی دشمنان متجاوز و پایان دادن به افسانه شکست‌ناپذیری آمریکای مستکبر بیش از هر چیز مرهون حضور و مقاومت و فداکاری شما مردم مبعوث و انسجام و اتحاد حول پرچم ایران سربلند و رهنمودهای رهبر حکیم و شجاع ما بوده است. و همچنانکه رهبر عزیز ما بیان فرمودند «هرگاه جبهه حق، توکل و استقامت و فداکاری داشته باشد جبهه باطل با هر قدرت و توان در برابر آن تاب نخواهد آورد».

۳. از آنجا که مردم، ستون اصلی قدرت ملی محسوب می‌شوند تلاش در جهت خدمت به این مردم و رفع مشکلات آنان به‌ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی مهم‌ترین مأموریت مسئولان خدمتگزار است. دشمن برای شکستن تاب آوری کشور به جنگ اقتصادی دل‌بسته است و تلاش مذبوحانه برای محاصره هوایی و زمینی کشور و آسیب زدن به شریانهای اقتصادی، بخشی از این راهبرد است. بحمدلله با مجاهدت مستمر مسئولان گرامی، تا کنون تلاش دشمنان در این میدان نیز با شکست مواجه شده.

در چنین شرایطی شکل گیری ستاد اقتصاد جنگ با مشارکت قوای مختلف و اشراف و نظارت عالیه نهاد رهبری می‌تواند بیش از پیش به استحکام خط دفاعی کشور و شکل‌گیری آرایش جنگی در این عرصه مهم کمک کند.

۴. تهدیدهای مکرر دشمن متجاوز به ویژه تهدید نسبت به دانش هسته‌ای کشور گویای آن است که نمی‌توان امیدی به نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه داشت. لذا بررسی موضوع خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده و به مطالبه‌ای عمومی و ملی تبدیل گردیده؛ امید است که مسئولان محترم با بهره‌گیری از هدایت‌های حکیمانه رهبری عزیز به این مطالبه توجه نمایند.

۵. در صورتی که دشمنانِ ناکام، قصد امتحان مجدد بخت سیاه خود را داشته باشند و حمله دیگری را آغاز کنند همچنانکه رهبر حکیم و عزیز انقلاب بیان فرموده‌اند قطعاً با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی نیروهای قهرمان ما مواجه خواهند شد. دستگاه‌سیاست خارجی کشور نیز بایستی در همین مسیر گام بردارد و زبان گویای مقاومت و ایستادگی کشور باشد و پیام روشن و قاطع ایران اسلامی را به همه به ویژه همسایگان برساند.

همسایگان ما هم باید بدانند که امنیت این منطقه صرفاً به دست مردم منطقه قابل تأمین است و حضور بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر به اینجا آمده‌اند نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی‌کند، بلکه منشاء و علت اصلی ناامنی‌ها حضور همین اجانب و راه حل اصلی این بحران هم خروج این دشمنانِ دوست‌نما از منطقه است.

۶. مطابق بیان ارزشمند رهبر عزیز انقلاب اسلامی که بیان فرمودند «اگر کسانی هستند که تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توان او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد سخت در اشتباهند» و «کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سطله‌گر، سرمایه عظیمی را که به برکت خون شهداء و با فداکاری آحاد ملت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارتهای بعدی جری‌تر خواهد کرد» از مسئولان خدمتگزار انتظار می‌رود در کنار نیروهای مسلح قهرمان و مردم مؤمن و فداکار، ذره‌ای از پیگیری مطالبات و حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نکنند و اطمینان داشته باشند که در این راه از حمایت ملتِ مجاهد و عنایت الهی برخوردار خواهند بود.

۷. پیروزیهای چشمگیر مجاهدان شجاع یمن و مقاومت تحسین برانگیز رزمندگان عزیز لبنان و همراهی دیگر اضلاع جبهه مقاومت نشان داد که راهبرد وحدتِ ساحات، راهبردی کارآمد و مؤثر است و حمایت مستمر از همسنگران عزیز در جبهه مقاومت بایستی از اولویت‌های مهمی باشد که به هیچ وجه دستخوش فراموشی و غفلت نشود.

۸. هجوم فرهنگی دشمن و ترویج و گسترش ناهنجاریهای اجتماعی به ویژه در حوزه عفاف و حجاب نشان‌دهنده نقشه شوم دشمنان برای فروپاشی درونی جامعه اسلامی است و ضرورت صیانت بیشتر از سلامت فرهنگی و فضای پاک و معنوی این کشور مقدس را یادآور می‌شود. انتظار مردمِ مسلمان و شهید داده این است که چنانکه خاک این سرزمین با خون مطهر هزاران شهید صیانت شده است، فضای فرهنگی آن هم باید از هجوم دشمنان بداندیش حراست شود. مجدداً‌از دستگاه‌های مسئول تقاضا داریم که بیش از گذشته به این مطالبه مردم عزیز توجه داشته باشند و به وظیفه الهی و قانونی خود عمل کنند.

۹. شرایط بحرانی کشورهای اروپایی و اعتراضات گسترده‌ای که این روزها در خیابانهای این کشورها دیده می‌شود و همچنین شکست سنگین جنگ طلبان متجاوز در انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که شراکت با متجاوزان چه پیامدهایی برای آنان داشته و خواهد داشت. امیدواریم که این بیداری و خودآگاهی مردمی موجب تنبه مسئولان این کشورها شده و دست از پیروی و حمایت از رژیم مستکبر آمریکا و رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی بردارند.

۱۰. احکام ظالمانه دادگاههای برخی کشورهای منطقه علیه مردم و به‌ویژه جوانان و علمای این کشورها قلوب مسلمانان را جریحه دار کرده و خشم آنان را برانگیخته است مجلس خبرگان رهبری این اقدام شرم آور و ظالمانه که تعرض آشکار به حقوق مذهبی مسلمانان و کرامت انسانی و جایگاه رفیع علمای دین است را به شدت محکوم می‌کند و از حکام این کشورها می‌خواهد از سرنوشت ظالمان و مستکبران عبرت گرفته و بر اساس اخوت اسلامی، احکام ظالمانه بر ضد مردم خویش به‌ویژه حوانان و علمای دین که خیرخواه مردم و کشور خود می‌باشندرا لغو نمایند و بر انسجام مردم خویش در برابر دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین منطقه بیفزایند.

در پایان، طول عمر با عزت و کرامت رهبر عزیز و سربلندی و پیروزی روزافزون مردم و رزمندگان و موفقیت بیشتر مسئولان در خدمت به کشور و مردم را از خداوند بزرگ مسألت داریم و امیدواریم ادعیه زاکیه مولای ما حضرت بقیة الله (ارواحنا فداه) همواره شامل حال این امت و امام و انقلاب اسلامی باشد ان‌شاءالله.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

مجلس خبرگان رهبری

۲۱ آبان ۱۴۰۵»



