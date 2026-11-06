

به گزارش تابناک، آیت‌الله کعبی عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری در برنامه به وقت ایران گفت: شعار ماندگار «دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد» که در روزهای نخست تجدید بیعت با رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی سر داده شد، طی هشت ماه گذشته به شکلی عینی و ملموس تحقق یافته است.



وی افزود: تحقق عینی این پایداری حاصل اجتهاد مطلق، شجاعت، حکمت، تقوا و اشراف عالی راهبردی ایشان بر کلیات و جزئیات چرخه حکمرانی بر پایه نظام اولویت‌ها است.



آیت‌الله کعبی گفت: در این میان، اولویت نخست ایشان یعنی فرماندهی کل قوا، مدیریت عالی صحنه نبرد و تنبیه قاطع متجاوز با موفقیت چشمگیر پیش رفته به گونه‌ای که ابعاد شخصیت امام راحل (ره) و امام شهید (ره) همراه با نشاط جوانی در وجود ایشان متجلی شده است.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بررسی پی‌نوشت‌ها و تدابیر ایشان به مسئولان کشوری و لشکری نشان می‌دهد که تمامی دستورات صادره، دقیق، ناظر به واقعیات عملی و کاملاً دارای قابلیت اجرایی هستند.



* آیت‌الله کعبی: اهتمام رهبری به اقتصاد مقاومتی و انسجام ملی امنیت کشور را تضمین می‌کند

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری افرود: اهتمام رهبری علاوه بر فرماندهی عالی جنگ و عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح بر محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی بر پایه امنیت ملی، استحکام معیشت مردم و حفظ وحدت و انسجام ملی استوار است.



وی با بیان اینکه در کنار این اولویت‌های کلان، توجه ویژه ایشان به ابعاد اجتماعی و بین‌الملل اسلامی در رفتار راهبردی ایشان کاملاً مشهود است، ادامه داد: ایشان ضمن استقبال و صدور دستورات صریح، پیگیری مستمر و گزارش‌گیری جزئی را در دستور کار قرار دادند.



آیت‌الله کعبی گفت: اشراف دقیق، ریزبینانه و بی‌سابقه رهبر معظم انقلاب بر جزئیات تعاملات مردمی و آئین‌های تکریم به نحوی که حتی برای مسئولان اجرایی دور از انتظار بود نشان‌دهنده تدبیر همه‌جانبه، نگاه فراگیر به امت اسلامی و تقویت عمق راهبردی محور مقاومت است.



* تحلیل فرمایشات رهبری، منشور جدید مواجهه با نظام سلطه را تبیین کرد

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: بررسی تحلیلی فرازهایی از بیانات اخیر مقام معظم رهبری، نشان‌دهنده تبیین یک الگوی سه‌مرحله‌ای و مفاهیم جهاد است. الگوی تبیین‌شده شامل مرحله اول دفاع مشروع در برابر تجاوز، مرحله دوم دست‌یابی به ابتکار عمل راهبردی علیه منشأ اصلی تهدید و مرحله سوم تحقق بازدارندگی پایدار در برابر تجاوزات است.



آیت‌الله کعبی در ادامه گفت: این ساختار از یک پاسخ محدود دفاعی آغاز شده است و به مقابله فعال منطقه‌ای با پایگاه‌های آمریکا تغییر فاز می‌دهد و در نهایت به مفهوم جهاد علیه ساختار نظام سلطه ارتقا می‌یابد. حاکمیت منطقه‌ای تجاوزکاران را هدف قرار داده و در صورت تداوم تعدیات، قابلیت تسری و گسترش به ابعاد فراسرزمینی را دارا خواهد بود.



* آیت‌الله کعبی: بسیج و سازمان‌دهی مردمی مانع اصلی تحقق سناریوهای دشمن است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: فرهنگ وادادگی، اظهار ضعف و پذیرش تحمیل‌هایی نظیر معاهدات استعماری مانند ترکمانچای، مغایر با آموزه‌های اصیل اسلامی و سیره اهل‌بیت (ع) است؛ چراکه بر اساس روایات صریح، ضعف و انفعال در برابر دشمن مورد نفرت الهی قرار دارد.



وی با بیان اینکه مواجهه هوشمندانه با تهدیدها و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های راهبردی نیازمند بسیج ملی، سازمان‌دهی، توزیع نقش و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی است، افزود: همان‌گونه که در بیانیه گام دوم انقلاب و مبانی اندیشه‌ای امام شهید تأکید شده است، بزرگ‌ترین آسیب، وجود ظرفیت‌های معطل‌مانده در چرخه حکمرانی و کشور است.



آیت‌الله کعبی افزود: جهاد ابتدایی با هدف دفاع مشروع، تنبیه متجاوز، تضمین پایان جنگ و جلوگیری از تهدیدهای آینده، وادار کردن دشمن به پرداخت غرامت و خون‌خواهی شهدا و رهبر شهید تعریف می‌شود.

