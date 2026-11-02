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پاسخ صمیمانه رهبر انقلاب به نامه دانش‌آموز ۱۰ ساله + عکس

در پی نامه صمیمانه و محبت‌آمیز یک دانش‌آموز ده‌ساله تهرانی به رهبر معظم انقلاب، این نامه به دست رهبر معظّم انقلاب رسید و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز در پاسخ به ابراز محبّت این دانش‌آموز، نامه‌ای برای او نوشته و متقابلاً هدیه‌ای به او اهدا کردند.

کد خبر: 100000237تاریخ انتشار: 5574 بازدید

رهبر انقلاببه گزارش تابناک، چندی پیش، علیرضا بخشی ایرج، دانش‌آموز ده‌سالۀ ساکن تهران، در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ نامه‌ای صمیمانه به محضر رهبر معظّم انقلاب نوشت. او در این نامه، ضمن ابراز علاقه و قدردانی از رهنمودهای ایشان، هدیه‌ای را نیز به‌عنوان تشکر از ایشان و کمک به رزمندگان اسلام تقدیم کرد.

متن نامۀ این دانش‌آموز چنین بود:


به نام خدا
سلام آقا.
من علیرضا بخشی هستم.
من ده سالمه و داخل تهران زندگی می‌کنم.
راستش نمی‌دونم نامه‌ی من به دستتون میرسه یا نه.
ای‌کاش میشد از نزدیک باهاتون حرف بزنم.
راستش ما خیلی به خاطر راهنمایی‌هاتون به شما مدیونیم.
این پول هم برای تشکر از شما و کمک به رزمندگان اسلامه.
دوست‌دار دیدار شما
علیرضا بخشی ایرج
۱۴۰۵/۶/۲۳

پی‌نوشت: تولدتون با تأخیر مبارک.

این نامه به دست رهبر معظّم انقلاب رسید و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز در پاسخ به ابراز محبّت این دانش‌آموز، نامه‌ای برای او نوشته و متقابلاً هدیه‌ای به او اهدا کردند.

متن پاسخ رهبر معظّم انقلاب به این شرح است:


بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دوست عزیزم آقای علیرضا بخشی
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته

از توجه محبت‌آمیز شما متشکرم. البته تولد این بنده حقیر در ماه اسفند است. متقابلاً من هم هدیه‌ای هر چند ناقابل در مقابل بزرگواری شما تقدیم میکنم. به اعضاء خانواده سلام بنده را ابلاغ کنید.

سید مجتبی خامنه‌ای
۱۹/مهر/۱۴۰۵

پی نوشت: خط خوانائی دارید.

رهبر انقلاب

منبع: رسانه رهبر انقلاب

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نامهرهبر انقلابدانش آموزآیت الله سید مجتبی خامنه ای

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