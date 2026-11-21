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نشنال ریویو: موج ترامپ فروکش کرده است + عکس
جلد مجله «نشنال ریویو» متعلق به محافظهکاران سنتی آمریکا درباره ترامپ مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش تابناک، «نشنال ریویو» (National Review) که یک نشریه جمهوریخواه و محافظهکار است، در جلد خود با انتشار تصویری از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد: موج ترامپ فروکش کرده است.
این مجله از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۵۵، همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی و پرقدرت جریان محافظهکاری در آمریکا شناخته میشود و مواضع آن معمولاً با حزب جمهوریخواه همسو است. در واقع، بسیاری آن را مرکز فعالیتهای فکری جنبش محافظهکاران آمریکایی در قرن بیستم میدانند.
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