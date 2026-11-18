

به گزارش تابناک، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست شامگاه چهارشنبه نوشت: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به نظر می‌رسد مشتاق است جنگ نامحبوب با ایران را پشت سر بگذارد و این در حالی است که دموکرات‌ها پس از شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، خود را برای در دست گرفتن اکثریت در کنگره آماده می‌کنند.»

این روزنامه آمریکایی افزود: «رهبران ایران که با تکیه بر آنچه واکنش منفی مردم آمریکا به ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای می‌دانند، موقعیت خود را تقویت‌شده می‌بینند و نشانه چندانی از عقب‌نشینی بروز نمی‌دهند.»

از نظر تشدید تنش‌ها، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد

عبدالله بندر العتیبی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه قطر به واشنگتن پست گفت: «هر دو طرف ایران و آمریکا از اینکه ضعیف به نظر برسند، هراس دارند و به همین دلیل هیچکدام نمی‌خواهند اولین امتیاز را در مذاکرات بدهند. مسائل اصلی این جنگ همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند؛ از جمله مسئله تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران. همچنین، دو طرف آن‌قدر غیرقابل پیش‌بینی هستند که از نظر تشدید تنش‌ها، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.»

الکس واتانکا، پژوهشگر ارشد موسسه خاورمیانه، اندیشکده مستقر در واشنگتن نیز به واشنگتن پست گفت: «چگونه می‌توان این وضعیت را چیزی جز پیروزی ایران تلقی کرد؟ نظام سیاسی آن همچنان پابرجاست و آنها به ارزش و اهمیت راهبردی تنگه هرمز پی برده‌اند.»