به گزارش تابناک؛ موضوع تولید و عرضه مرغ سایز در سال‌های اخیر به یکی از مباحث مهم صنعت طیور تبدیل شده، موضوعی که علاوه بر تاثیر بر هزینه‌های تولید و میزان مصرف نهاده‌های دامی، با سلامت طیور و کیفیت تولید نیز ارتباط دارد. در حالی که تولید مرغ با وزن بالا نیازمند دوره پرورش طولانی‌تر و مصرف خوراک بیشتری است، سیاست‌گذاری برای کاهش وزن مرغ عرضه‌شده به بازار با هدف بهبود بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌های پرورش دنبال می‌شود.

در همین زمینه روح‌الله زحمتکش - معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر ضرورت اجرای طرح مرغ سایز در کشور اظهار کرد: تولید مرغ سایز برای کشور یک ضرورت است چراکه با افزایش سن پرورش طیور، به‌ویژه پس از ۴۰ روزگی، هزینه‌های بهداشتی و درمانی افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های نگهداری مرغ مربوط به این دوره است. زمانی که رشد مرغ در یک بازه زمانی کوتاه افزایش می‌یابد، ممکن است اندام‌های داخلی پرنده توان پاسخگویی متناسب با این سطح از رشد را نداشته باشند و در نتیجه، برای حفظ سلامت و نگهداری آن هزینه‌های بیشتری به تولیدکننده تحمیل شود.

افزایش هزینه‌های پرورش مرغ با بالا رفتن سن و وزن

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیامدهای افزایش دوره پرورش مرغ گفت: با افزایش سن و وزن طیور، نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی نیز بیشتر می‌شود و احتمال افزایش مصرف دارو و آنتی‌بیوتیک وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند در بحث مقاومت آنتی‌بیوتیکی نیز اهمیت داشته باشد. علاوه بر هزینه‌های بهداشتی و درمانی با افزایش وزن مرغ، کارایی تبدیل خوراک به وزن زنده کاهش می‌یابد و تولیدکننده برای دستیابی به افزایش وزن مشخص، ناچار به مصرف دان بیشتری خواهد بود.

وی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال، اگر ضریب تبدیل خوراک در مرغ سایز حدود ۱.۶ باشد، این ضریب در مرغ درشت می‌تواند به ۱.۸ برسد؛ به این معنا که برای تولید هر کیلوگرم وزن زنده، در حالت نخست حدود یک کیلو و ۶۰۰ گرم دان و در حالت دوم حدود یک کیلو و ۸۰۰ گرم دان مصرف می‌شود. این اعداد صرفا برای روشن شدن موضوع مطرح می‌شوند و به معنای اعلام ضرایب دقیق و قطعی برای تمامی واحدهای پرورشی نیستند. اجرای طرح برداشت مرغ در سن و وزن مناسب می‌تواند هم به نفع تولیدکننده و هم مصرف‌کننده باشد و از این نظر، اقدامی ارزشمند برای هر دو بخش تولید و مصرف به شمار می‌رود.

استفاده از هورمون در پرورش مرغ صحت ندارد

زحمتکش در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی برخی مصرف‌کنندگان از وجود هورمون در مرغ‌های درشت اظهار کرد: موضوع استفاده از هورمون برای افزایش وزن مرغ کاملا نادرست و انحرافی است و تولیدکنندگان برای افزایش وزن طیور از هورمون استفاده نمی‌کنند. درشت‌تر شدن مرغ به معنای استفاده از هورمون نیست، بلکه با افزایش مدت نگهداری و پرورش، وزن پرنده نیز افزایش می‌یابد. البته در این شرایط، میزان مصرف خوراک بیشتر می‌شود و از یک سن مشخص به بعد، ضریب تبدیل خوراک نیز نامطلوب‌تر خواهد شد.

مرغ‌های بالای دو کیلوگرم به بخش قطعه‌بندی می‌روند

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به برنامه وزارتخانه برای ساماندهی عرضه مرغ در بازار گفت: بر اساس تصمیم اتخاذشده، از اول دی‌ماه مرغ‌های با وزن بیش از دو کیلوگرم نباید به‌صورت مرغ کامل وارد شبکه توزیع شوند، به این معنا که در کشتارگاه‌ها، مرغ‌های بالای دو کیلوگرم نباید به‌صورت کامل بسته‌بندی و برای فروش در فروشگاه‌ها عرضه شوند، بلکه این مرغ‌ها باید به بخش قطعه‌بندی اختصاص پیدا کنند چراکه بخش قطعه‌بندی به مرغ‌های درشت نیاز دارد و بر همین اساس، تولید این نوع مرغ متوقف نمی‌شود، بلکه نحوه عرضه آن در بازار تغییر خواهد کرد. هدف از اجرای این طرح، مدیریت وزن مرغ عرضه‌شده به‌صورت کامل در شبکه توزیع و استفاده از مرغ‌های درشت در بخش قطعه‌بندی است.

منبع: ایسنا