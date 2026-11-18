غزل شاکری، بازیگر و خواننده، با انتشار تصویری تازه در کنار همسرش دکتر مهرداد هاشمی در پشت‌صحنه یک نمایش، توجه مخاطبان را به خود جلب کرد.

به گزارش تابناک؛ غزل شاکری، بازیگر و خواننده، با انتشار تصویری تازه در کنار همسرش دکتر مهرداد هاشمی در پشت‌صحنه یک نمایش توجه مخاطبان را جلب کرد. این قاب صمیمی و متفاوت از این زوج هنری، با استقبال کاربران در فضای مجازی همراه شده است.

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