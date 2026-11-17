کشک بسیار خاصیت دارد و در برخی از غذاهای ایرانی جزء پایه اصلی آن است.

به گزارش تابناک، کشک طعم‌دار را می‌توانید به‌راحتی در خانه آماده کنید و برای کشک بادمجان، آش، آبگوشت، دیپ، نان و انواع پیش‌غذا استفاده کنید. با ترکیب کشک با سبزی‌ها و ادویه‌های مختلف، چند طعم متفاوت و جذاب خواهید داشت.

مواد لازم

• کشک غلیظ: ۱ پیمانه

• نعناع خشک: ۱ قاشق چای‌خوری

• سیر: ۱ تا ۲ حبه

• گردوی خردشده: ۲ قاشق غذاخوری

• گلپر: نصف قاشق چای‌خوری

• فلفل سیاه: کمی

• نمک: در صورت نیاز

• روغن زیتون: ۱ قاشق غذاخوری

• زعفران دم‌کرده: ۱ قاشق غذاخوری، اختیاری

‍ طرز تهیه کشک طعم‌دار

۱. آماده کردن کشک

اگر کشک خیلی غلیظ است، یک تا دو قاشق آب به آن اضافه کنید و هم بزنید تا کمی روان و یکدست شود.

۲. آماده کردن چاشنی

سیر را رنده کنید. نعناع خشک، گلپر، فلفل سیاه و گردوی خردشده را نیز آماده کنید.

۳. ترکیب مواد

کشک را با سیر، نعناع، گلپر، گردو و روغن زیتون مخلوط کنید. اگر دوست دارید رنگ و عطر متفاوتی داشته باشد، زعفران دم‌کرده را نیز اضافه کنید.

۴. استراحت دادن

کشک طعم‌دار را حداقل ۳۰ دقیقه در یخچال قرار دهید تا طعم مواد کاملاً به خورد کشک برود.

چند مدل کشک طعم‌دار

• کشک سیر و نعناع: کشک + سیر + نعناع خشک + کمی فلفل

• کشک گردویی: کشک + گردوی آسیاب‌شده + گلپر

• کشک زعفرانی: کشک + زعفران دم‌کرده + کمی گلاب

• کشک تند: کشک + فلفل قرمز + پاپریکا + سیر

• کشک سبزیجات: کشک + نعناع + شوید + جعفری خردشده

نکته مهم

کشک معمولاً نمک زیادی دارد؛ بنابراین قبل از اضافه کردن نمک حتماً آن را بچشید. برای طعم بهتر و نگهداری مطمئن‌تر، کشک طعم‌دار را در ظرف دربسته داخل یخچال نگهداری کنید و بهتر است طی چند روز مصرف شود.



