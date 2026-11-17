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شش میلیون نفر میگویند ما یک وعده غذا نمیخوریم
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ژانلوک ملانشون، نامزد ریاستجمهوری فرانسه گفت: «شش میلیون نفر در فرانسه میگویند ما یک وعده غذا نمیخوریم تا فرزندانمان بتوانند غذا بخورند... میخواهم به همه یادآوری کنم که قرار است ما هفتمین قدرت اقتصادی بزرگ جهان باشیم...» اظهارات ملانشون را میبینید و میشنوید.
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