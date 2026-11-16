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پهپاد ایرانی به همسرم خورد و از او فقط کلاهش ماند!
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همسر یکی از نظامیان آمریکایی که در جنگ با ایران کشته شد، در گفتوگو با برنامه شصت دقیقه شبکه سیبیاس از آخرین لحظههای همسرش گفت: «فکر میکنم پهپاد مستقیم به آنها خورد.» به گفته او، سربازان آمریکایی داخل یک سوله فلزی بودند و از همسرش فقط کلاهش پیدا شد.
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