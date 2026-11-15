تصاویر پهپاد اسرائیلی در نهاوند

ترامپ: اگر حاکمان ایران در قدرت بمانند شکست خورده‌ام! خبرنگار خطاب به دونالد ترامپ گفت: «اگر وقتی دوره ریاست‌جمهوری‌تان تمام می‌شود، حاکمان فعلی بر …

پاپ در کابین خلبان هلی کوپتر نیروی هوایی پرو پاپ لئو چهاردهم در جریان پرواز با هلی کوپتر نیروی هوایی پرو بر فراز رشته‌کوه آند، در کابین خلب…