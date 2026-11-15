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نبض خبر
تصاویر پهپاد اسرائیلی در نهاوند
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پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد روز گذشته یک پهپاد اربیتر 4 در نهاوند همدان ساقط شد. تصاویر قطعات این پهپاد اسرائیلی را میبینید.
نبض خبر
پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد روز گذشته یک پهپاد اربیتر 4 در نهاوند همدان ساقط شد. تصاویر قطعات این پهپاد اسرائیلی را میبینید.
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