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تصاویر پهپاد اسرائیلی در نهاوند

تعداد بازدید: ۸۲
کد خبر: 4202070 315 بازدید تاریخ انتشار:
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پدافند هوایی غرب کشور اعلام کرد روز گذشته یک پهپاد اربیتر 4 در نهاوند همدان ساقط شد. تصاویر قطعات این پهپاد اسرائیلی را می‌بینید.


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پدافند هوایینهاوندپهپاد اسرائیلیویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاجنگ ایران و اسرائیلاربیتر

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