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تصاویر محرمانه از سایت پدافند هوایی تهران در جنگ چهل روزه

تعداد بازدید: ۹۸۶
کد خبر: 4201073 3339 بازدید تاریخ انتشار:
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تصاویر محرمانه ثبت شده از سایت پدافند هوایی تهران در جنگ چهل روزه برای نخستین بار توسط فیلمبردارش منتشر شده است. در این تصاویر توپ‌های ضدهوایی 23 میلیمتری مشاهده می‌شود که در ارتفاعات تهران قرار داده شده بوده و با این سلاح‌ها تلاش می‌شده با جنگنده‌های اف 35 و 16 و پهپادهای آمریکا و اسرائیل مقابله شود. جزئیات جالب از این سایت پدافندی مشرف به پایتخت را در تابناک می‌بینید.


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برچسب‌ها:
تهرانپدافند هواییویدیونبض خبرجنگ رمضانجنگ ایران با آمریکا و اسرائیلجنگ چهل روزه

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