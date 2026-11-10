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تعداد بازدید: ۳۶۲
نبض خبر
تصاویر شهر موشکی که در رسانههای اسرائیل وایرال شد
در تصاویری که بهتازگی منتشر شده و به شدت توجه رسانههای اسرائیلی را به خود جلب کرده، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) و سردار سید مجید موسوی دو تن از فرماندهان ارشد ایرانی در حال بازدید از یک شهر موشکی جدید هستند. این ویدیو که انبوه موشکهای آماده شلیک برای جنگ آینده را نشان میدهد، در تابناک میبینید.
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