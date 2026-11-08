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نبض خبر
روایت گادی آیزنکوت از اوضاع خراب اسرائیل
گادی آیزنکوت اسرائیل درباره تحویل گرفتن گفت: «ما در میانه یک بحران دیپلماتیک ویرانگر قرار داریم. حتی نزدیکترین دوستان و متحدان راهبردی ما نیز میگویند که باید روابط خود را با ما بازبینی کنند. اهداف جنگ هنوز محقق نشدهاند. همزمان، ما در اوج یک بحران سیاسی ویرانگر قرار داریم. حتی بهترین دوستان ما، همپیمانان استراتژیک، ادعا دارند که باید روابطمان با آنها را بازبینی کنیم...»
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