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سردار حسین علایی درباره رویارویی ایران و آمریکا و اسرائیل با اشاره به اینکه تنها توان داخلی در این رویارویی موثر واقع شد، گفت: «...تسلیحات روسی و چینی در این جنگ از کارایی نداشت. یک موشک اس 300 شلیک شد؟... تنها تسلیحاتی کار کردند که ساخت خودمان در داخل ایران بود...» اظهارات علایی را می‌بینید و می‌شنوید.