||20:31
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرمدارس گلستان فردا، دوشنبه تعطیل شد
0 دیدگاه1890 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200642 1890 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظات نخست وزیر آیزنکوت و سقوط نتانیاهو + زیرنویس

اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل رسماً گادی آیزنکوت را که 67 کرسی از 120 کرسی کنست را در ائتلاف خود آورده به عنوان نخست وزیر جدید رژیم اسرائیل مامور تشکیل کابینه کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو با 47 کرسی شکست خورد و پایین کشیده شد. شماری از اعضای کنست نیز به هیچ کدام از این دو نپیوستند. سخنان اسحاق هرتزوگ در زمان معرفی گادی آیزنکوت به عنوان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200642/

برچسب‌ها:
بنیامین نتانیاهوویدیونبض خبرنخست وزیر اسرائیلگادی آیزنکوتانتخابات اسرائیلاسحاق هرتزوگ

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.