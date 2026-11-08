لحظات نخست وزیر آیزنکوت و سقوط نتانیاهو + زیرنویس

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اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل رسماً گادی آیزنکوت را که 67 کرسی از 120 کرسی کنست را در ائتلاف خود آورده به عنوان نخست وزیر جدید رژیم اسرائیل مامور تشکیل کابینه کرد. در مقابل بنیامین نتانیاهو با 47 کرسی شکست خورد و پایین کشیده شد. شماری از اعضای کنست نیز به هیچ کدام از این دو نپیوستند. سخنان اسحاق هرتزوگ در زمان معرفی گادی آیزنکوت به عنوان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.