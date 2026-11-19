از ابتدای امسال، تهران ۱۳ روز هوای پاک (با شاخص آلاینده صفر تا ۵۰) ، ۱۹۱ روز هوای قابل قبول (با شاخص آلاینده ۱۰۰ تا ۱۵۱) ، ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (با شاخص آلاینده ۱۰۱ تا ۱۵۱) و ۴ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها (با شاخص آلاینده ۱۵۱ تا ۲۰۰) داشته است.

به گزارش تابناک؛ آلودگی هوا در کنار شیوع بیماری‌های تنفسی، فشار مضاعفی بر سلامت مردم وارد کرده است. اگرچه وضعیت هوای تهران در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده، اما آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد آلودگی هوا همچنان سالانه جان ده‌ها هزار نفر را در کشور می‌گیرد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت می‌گوید تشدید آلودگی هوا می‌تواند علائم بیماری‌های تنفسی را افزایش دهد و وضعیت بیماران مبتلا به آسم، بیماری‌های ریوی و قلبی‌عروقی را وخیم‌تر کند.

حسین کرمانپور با اشاره به افزایش مراجعات بیماران تنفسی به اورژانس‌ها در روزهای آلوده گفت سردرد، چشم‌درد و تشدید بیماری‌های مزمن از پیامدهای آلودگی َهواست. به گفته او، آلودگی هوا و بیماری‌های تنفسی اثر هم‌افزایی دارند و ابتلا به آنفلوآنزا، کرونا و سرماخوردگی در هوای آلوده می‌تواند به درگیری شدیدتر ریه منجر شود.

کرمانپور افزود آلودگی هوا مژک‌های تنفسی را که وظیفه تصفیه هوای ورودی به بدن را بر عهده دارند، فلج می‌کند و قدرت دفاعی دستگاه تنفسی را کاهش می‌دهد. او توصیه کرد افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در روزهای آلوده تا حد امکان از خانه خارج نشوند و در صورت ضرورت، ماسک بزنند.

آمار تکان‌دهنده مرگ‌ومیر ناشی از ذرات معلق

در کنار این پیامدهای فوری، آمارهای وزارت بهداشت از خسارت گسترده آلودگی هوا در کشور حکایت دارد. طبق نتایج پایش سال ۱۴۰۳، حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ نفر در ایران به دلیل مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون جان خود را از دست داده‌اند؛ آماری معادل ۱۶۱ مرگ در روز یا حدود هفت مرگ در هر ساعت.

بر اساس همین گزارش، ۲۳ درصد مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی، ۲۱ درصد ناشی از سرطان ریه، ۱۷ درصد ناشی از بیماری انسداد مزمن ریوی و ۱۵ درصد مربوط به سکته مغزی بوده است. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ هزار و ۶۰۰ مرگ در ۵۷ شهر کشور به آلودگی هوا منتسب شده است.

محمدصادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز درباره پیامدهای افزایش غلظت آلاینده‌ها گفته است با افزایش هر پنج میکروگرم غلظت آلاینده‌ها در یک شبانه‌روز، حملات آسم در افراد مستعد ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته او، افزایش همین میزان آلاینده در بازه ۴۸ ساعته می‌تواند حملات قلبی و سایر ناراحتی‌های قلبی‌عروقی را تا ۱۲ درصد بیشتر کند.

از سوی دیگر، گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد پایتخت از ابتدای سال تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۳ روز هوای پاک، ۱۹۱ روز هوای قابل قبول و ۳۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشته است. در مدت مشابه سال گذشته، تهران تنها شش روز هوای پاک و ۱۲۲ روز هوای قابل قبول داشت و دو روز نیز با هوای بسیار ناسالم و دو روز با هوای خطرناک روبه‌رو بود؛ در حالی که امسال تاکنون روزی با این دو وضعیت ثبت نشده است.

منبع: عصرایران



