رونمایی از سامانه جدید اعتبارسنجی شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر
مراسم رونمایی از سامانه جدید اعتبارسنجی شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر با حضور جمعی از مدیران ارشد بانک شهر برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، علیمحمد خانکی، سرپرست معاونت مالی و امور شرکتهای بانک شهر در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر و اجرای این پروژه اظهار کرد: پیش از این، بخش عمده فرآیندها و ارزیابی پروندهها بهصورت سنتی و دستی انجام میشد؛ اما با راهاندازی این سامانه، شاهد سیستمی شدن این فرآیندها و ارتقای شیوه انجام امور خواهیم بود.
خانکی با قدردانی از اقدامات انجامشده، برای مجموعه شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد این حرکت در مسیر تعالی و توسعه بانک شهر و تحقق اهداف پیشرو تداوم داشته باشد.
ابوالفضل فلاح، عضو هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر نیز در ادامه این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای عملیاتی متناسب با رشد بانک شهر اظهار کرد: شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر نزدیک به هشت سال است فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت مسیر رو به رشدی را طی کرده است اما با توجه به روند توسعهای بانک شهر، افزایش سرمایه و چندبرابر شدن حجم منابع و فعالیتهای بانک، ضرورت ارتقای ساختار و ظرفیت عملیاتی شرکت بیش از گذشته احساس میشد.
وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، افزایش حجم پروندههای ارجاعی به شرکت و طولانی بودن فرآیند بررسی پروندهها نیز موجب شد تا اصلاح فرآیندهای دستی و ساماندهی گردش کار بهعنوان نخستین اقدامات شرکت در دستور کار قرار گیرد و از ابتدای سال جاری، قرارداد اجرای سامانه آغاز و محصولی رونمایی شد.
مدیرعامل شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر در ادامه افزود: با توجه به قابلیتها و ویژگیهای فنی این سامانه، از ظرفیت متمایزی نسبت به سامانههای مشابه برخوردار است و امکان اخذ تأییدیه دانشبنیان نیز دارد.
فلاح با بیان اینکه راهاندازی این سامانه گامی در مسیر ارتقای زیرساختهای اعتبارسنجی بانک شهر است، گفت: اقدامی که با کاهش فعالیتهای دستی، افزایش دقت تحلیلها و تقویت ظرفیت کارشناسی، زمینه را برای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری اعتباری و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای بانک فراهم میکند.
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