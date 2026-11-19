به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، علی‌محمد خانکی، سرپرست معاونت مالی و امور شرکت‌های بانک شهر در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر و اجرای این پروژه اظهار کرد: پیش از این، بخش عمده فرآیندها و ارزیابی پرونده‌ها به‌صورت سنتی و دستی انجام می‌شد؛ اما با راه‌اندازی این سامانه، شاهد سیستمی شدن این فرآیندها و ارتقای شیوه انجام امور خواهیم بود.

خانکی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده، برای مجموعه شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر آرزوی موفقیت و ابراز امیدواری کرد این حرکت در مسیر تعالی و توسعه بانک شهر و تحقق اهداف پیش‌رو تداوم داشته باشد.

ابوالفضل فلاح، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر نیز در ادامه این مراسم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های عملیاتی متناسب با رشد بانک شهر اظهار کرد: شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر نزدیک به هشت سال است فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت مسیر رو به رشدی را طی کرده است اما با توجه به روند توسعه‌ای بانک شهر، افزایش سرمایه و چندبرابر شدن حجم منابع و فعالیت‌های بانک، ضرورت ارتقای ساختار و ظرفیت عملیاتی شرکت بیش از گذشته احساس می‌شد.

وی در ادامه اظهار کرد: علاوه بر این، افزایش حجم پرونده‌های ارجاعی به شرکت و طولانی بودن فرآیند بررسی پرونده‌ها نیز موجب شد تا اصلاح فرآیندهای دستی و سامان‌دهی گردش کار به‌عنوان نخستین اقدامات شرکت در دستور کار قرار گیرد و از ابتدای سال جاری، قرارداد اجرای سامانه آغاز و محصولی رونمایی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه اعتبارسنجی شهر در ادامه افزود: با توجه به قابلیت‌ها و ویژگی‌های فنی این سامانه، از ظرفیت متمایزی نسبت به سامانه‌های مشابه برخوردار است و امکان اخذ تأییدیه دانش‌بنیان نیز دارد.

فلاح با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه گامی در مسیر ارتقای زیرساخت‌های اعتبارسنجی بانک شهر است، گفت: اقدامی که با کاهش فعالیت‌های دستی، افزایش دقت تحلیل‌ها و تقویت ظرفیت کارشناسی، زمینه را برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری اعتباری و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای بانک فراهم می‌کند.