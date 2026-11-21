سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان گفت: روابط ایران و عمان از پایه‌های مستحکمی برخوردار است و براساس احترام متقابل و متافع و همکاری متقابل است.



به گزارش تابناک، سیدعباس عراقچی در مراسم روز ملی عمان، اظهار داشت: روابط ایران و عمان از پایه‌های مستحکمی برخوردار است و براساس احترام متقابل و متافع و همکاری متقابل است.

وی افزود: در صلح وثبات منطقه این روابط شکل گرفته و برای ما عمان کشور همسایه نیست بلکه یک کشور دوست و برادر است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: از نظر ما دولت عمان یک دولت مسئولیت پذیر و دارای اهداف روشن برای صلح و امنیت و پیشرفت و توسعه در منطقه خلیج فارس در منطقه غرب اسیا است. بیش از ۲۰ سال است که کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل شده ایدو گفتگوهای مستمری باهم داریم. اخرین دور مشورتهای سیاسی ما چهار روز دیش در مسقط بود. با عمان در مسائل منطقه مشورت‌های دائمی داریم بویژه موضوع مهمی که اقتضا میکند بحث ساختارهای امنیتی جدید در منطقه خلیج فارس است.

تنگه هرمز قبل از جنگ باز بود اما تجاوز امریکا سبب بسته شدن آن شد

وی ادامه داد: ما با عمان گفتگوهای تنگاتنگی در مورد تنگه هرمز و نحوه اداره تنگه در اینده داشتیم و به این گفتکوها ادامه خواهیم داد. بحث تنگه هرمز و بازگشایی و عبور و مرور کشتی‌ها مورد علاقه ایران و عمان است و بازگشایی تنگه هرمز براساس طرحی که ایران ارائه کرده اصلا کار سختی نیست و کافیست امریکا شرایط ایران را که شرایط معقولی است را بپذیرد که پس از آن تنگه بازخواهد شد.

عراقچی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز قبل از جنگ باز بود اما تجاوز امریکا سبب بسته شدن آن شد. شرایطی که ایران انتظار دارد شرایط پیچیده ای نیست.

در در ادامه گفت: فلسطین همچنان موضوع اصلی جهان اسلام و منطقه ماست و ما از انچه در غزه میگذرد به شدت نگران هستیم. الان یک نسل کشی خاموش در غزه در جریان است و رژیم از ورود مواد غذایی و دارو جلوگیری میکند. از طرفی دیگر وضعیت جوی پدید امده وضعیت وخیمی را در غزه را رقم زده است. در اینباره خواستار برگزاری نشست کشورهای همکاری اسلامی هستیم.

منبع: وزارت امور خارجه

