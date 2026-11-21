به گزارش تابناک، سپاه پاسداران اعلام کرد: دقایقی پیش یک پهپاد شناسایی دشمن که اقدام به نقض حریم هوایی ایران کرده بود، در شمال خلیج فارس و در محدودهٔ آب‌های مقابل سواحل بوشهر، با آتش دقیق و مؤثر منهدم شد.

هرگونه نقض حریم هوایی ایران به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نخواهد بود و تلاش دشمن برای بهره‌گیری از طیف متنوعی از تجهیزات شناسایی و نظامی، با هوشیاری، آمادگی و پاسخ قاطع و مقتدرانه رزمندگان اسلام مواجه شده و به‌شکست خواهد انجامید.