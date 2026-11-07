به گزارش تابناک؛ حسین محبی، سخنگوی سپاه، در نشست خبری خود که صبح امروز به مناسبت هفته هوافضای سپاه برگزار شد، ضمن تبریک هفته نیروی هوافضای سپاه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی را گرامی داشت.



وی با درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اول، دوم و سوم، به‌ویژه قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) ، فرماندهان شهید، مدیران، کودکان، بانوان و یکایک شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت کرد.



محبی اظهار داشت: این هفته به مناسبت شهادت شهید بزرگوار، سرلشکر پاسدار دکتر تهرانی‌مقدم، به نام هفته نیروی هوافضای سپاه نام‌گذاری شده است.



سخنگوی سپاه همچنین یاد و خاطره فرماندهان شهید نیروی هوافضای سپاه، از جمله سردار شهید سلامی، سردار شهید کاظمی، سردار شهید زاهدی، سردار شهید حاجی‌زاده، سردار شهید محمود باقری و همه فرماندهان، مدیران، مسئولان و شهدای این نیرو را گرامی داشت.



وی با اشاره به اینکه این مناسبت فرصت مغتنمی برای تجلیل از مقام شامخ شهدای گرانقدر، جانبازان، ایثارگران، کارکنان سلحشور و قدرتمند نیروی هوافضای سپاه و خانواده‌های گرانقدر آنان است، افزود: این هفته همچنین فرصتی برای پرداختن به دستاوردها و کارکردهای مهم این نیرو است.



وی نخستین دستاورد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تولید دانش و بومی‌سازی دانش جهانی در عرصه صنایع هوافضا دانست و گفت: این دستاورد بسیار بزرگ، منشأ تحولات زیادی در صنعت دفاعی و تهاجمی کشور ما شد و نقش‌آفرینی کرد.



سخنگوی سپاه افزود: به حمدالله، در یک واژگونی تاریخی، این دستاورد موجب شد که ما از واردکننده تسلیحات نظامی هوافضا به صادرکننده تبدیل شویم و فناوری هوایی ما از نظر مؤلفه‌های ارزشی از فناوری هوایی دشمن پیشی بگیرد.



محبی با اشاره به نمونه‌ای از این دستاوردها بیان کرد: امروز پهپاد شاهد ۱۳۶ ما در اکثر کشورهای دنیا، حتی در آمریکا، کپی‌برداری شده و تحت عناوین دیگری در حال تولید و استفاده است. این یک تحول بزرگ است که امروز شاهد آن هستیم.



وی دومین دستاورد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبدیل دانش به صنعت و تولید صنایع نظامی متعدد و مورد نیاز کشور عنوان کرد و گفت: امروز صنعت هوافضای ما به حمدالله، همان‌طور که عرض کردم، محصولات خود را به تعداد زیادی از کشورهای دنیا صادر می‌کند.



سخنگوی سپاه با اشاره به محصولات صادراتی نیروی هوافضا اظهار داشت: امروز هوافضای ما محصولات بسیار زیادی را به این کشورها صادر می‌کند که می‌توانم به پهپاد ۳۵۸ و سامانه پدافند هوایی سوم خرداد اشاره کنم. این هم دستاورد بزرگی است که ما در طول تاریخ کشور نداشتیم و در حال حاضر آن را کسب کرده‌ایم.



محبی با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در حوزه صادرات نیز فعال است، اظهار داشت: این دستاورد بزرگ متعلق به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.



وی سومین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را تمرکز بر تولید و استقلال به‌جای خرید و وابستگی عنوان کرد و گفت: امروز تمام سلاح‌های ما در نیروی هوافضا با دانش و تخصص بومی تولید می‌شوند و این‌طور نیست که سلاحی را از کشورهای خارجی وارد کرده باشیم یا حتی از مهندسی معکوس غنائم جنگی که از دشمن گرفته‌ایم، استفاده کرده باشیم.



سخنگوی سپاه افزود: در گذر زمان به این توفیق دست یافته‌ایم که در صنایع نظامی، به‌ویژه صنایع هوافضا، مستقل باشیم و نیازی به واردات سلاح از کشورهای دیگر، استفاده از مستشاران نظامی برای آموزش سلاح یا تأمین قطعات و تجهیزات جنگی از خارج نداشته باشیم. این دستاورد بسیار بزرگی است که باید به آن توجه کرد.



محبی چهارمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد توان مدیریت میدانی برای استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین، کوتاه‌برد و دوربرد در بحبوحه جنگ، شرایط بحرانی و زیر بمباران دشمن دانست و تصریح کرد: شاهد بودید که در جریان بمباران گسترده دشمن، ما به‌طور مستمر و مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده، شلیک به سمت داشته‌ها، سرمایه‌ها، نیروها و تجهیزات دشمن را ادامه دادیم و دشمن هرگز نتوانست حتی برای لحظه‌ای ما را از مقابله بازدارد یا در شلیک‌های ما اختلال ایجاد کند. این یک توانمندی بسیار بزرگ بود.



وی پنجمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد موازنه قدرت با تمرکز بر موشک، پهپاد و صنعت جنگ الکترونیک عنوان کرد و گفت: با برتری دادن به موشک‌ها توانستیم در مقابل تجهیزات دشمن ایستادگی و بازدارندگی ایجاد کنیم. همچنین با تمرکز بر این حوزه توانستیم دشمن را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهیم و با استفاده از جنگ الکترونیک بر فناوری دشمن غلبه کنیم.



سخنگوی سپاه با اشاره به آنچه برتری فناوری ایران در حوزه جنگ الکترونیک خواند، اظهار داشت: شاهد هستید که در همین یکی دو هفته گذشته، هفت پهپاد MQM-۱۷۰ شناسایی دشمن را تحت کنترل درآوردیم و آن‌ها را سالم به زمین نشاندیم. این موضوع چیزی جز برتری فناوری ما بر فناوری دشمن و سلاح‌هایی که به میدان آورده، نیست. سلاح‌های دشمن از جدیدترین تسلیحات هستند و اینکه بتوانیم بر دشمن غلبه کنیم و پهپادهای آن را به زمین بنشانیم، دستاورد بسیار بزرگی است.



محبی ششمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ورود پرشتاب و فناورانه به حوزه تولید سامانه‌های پدافند هوایی دانست و گفت: آغاز پرشتاب فعالیت ما در این حوزه پس از دفاع مقدس دوم، یعنی پس از جنگ ۱۲ روزه، رقم خورد و در همین فرصت کوتاه، نیروی هوافضای سپاه به سطحی از رشد و توانمندی رسید که در دفاع مقدس سوم، یا همان جنگ رمضان، توانستیم بیش از ۲۶۰ پرنده دشمن را هدف قرار دهیم.



وی با اشاره به انواع هواگردهای مورد اشاره افزود: این موارد از جنگنده اف-۳۵ گرفته تا اف-۱۸، اف-۱۶، پهپادهای متعدد، از جمله لوکاس، و انواع ریزپرنده‌ها و هواگردهایی را شامل می‌شود که دشمن در اختیار داشت.



سخنگوی سپاه تأکید کرد: آماری که اعلام می‌کنم، بالغ بر ۲۶۰ مورد و صرفاً مربوط به توان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و آمار مربوط به عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران، جداگانه از سوی مسئولان آن نیرو اعلام شده و آنان نیز در این زمینه توفیقاتی داشته‌اند.



محبی هفتمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیری برای استمرار تولید موشک‌ها و پهپادها در زمان جنگ و زیر بمباران دشمن عنوان کرد و گفت: با برخورداری از این قابلیت انعطاف‌پذیر، توانستیم به‌سرعت تولید موشک و پهپاد را از سطح زمین به زیر زمین منتقل کنیم.



وی افزود: همان‌طور که پیش از این شهرک‌های موشکی را برای دفاع و آماده نگه داشتن موشک‌ها ایجاد کرده بودیم، توانستیم شهر تولید موشک را در زیر زمین ایجاد کنیم. امروز به حمدالله، با برخورداری از دانش بومی، جغرافیای وسیع و متنوع ایران و قابلیت انعطاف‌پذیری که به آن اشاره کردم، هرگز اجازه نخواهیم داد دشمن حتی برای یک لحظه ما را از تولید سلاح و ارتقای تسلیحات بازدارد.



سخنگوی سپاه با اشاره به محاسبات دشمن درباره میزان ذخایر موشکی ایران اظهار داشت: دشمن با خیال خام خود موشک‌های ما را می‌شمرد و محاسبه می‌کرد که هوافضای سپاه چند موشک در اختیار دارد، چه تعداد شلیک کرده و چه میزان از ذخایر آن باقی مانده است؛ اما این دشمن نادان و ناآگاه نمی‌دانست که ما قابلیت بسیار انعطاف‌پذیری را طراحی کرده‌ایم که امکان انتقال تولیدات از سطح زمین به زیر زمین را فراهم می‌کند تا بتوانیم با آرامش به تولیدات خود ادامه دهیم. این دستاورد بزرگی است.



محبی هشتمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را کاهش اثرگذاری رادارها و رادارگریز کردن موشک‌ها و پهپادهای ایران عنوان کرد و گفت: در این جنگ شاهد بودید که موشک‌های ما از لایه‌های متعدد پدافندی دشمن عبور می‌کردند و با موفقیت به اهداف اصابت می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که موجب حیرت و بهت فرماندهان دشمن شده بود.



وی ادامه داد: کسانی که در برابر این توانمندی مبهوت مانده بودند، نمی‌توانستند درک کنند که موشک‌های ما چگونه لایه‌های پدافندی مدرن دشمن را پشت سر می‌گذارند و به اهداف اصابت می‌کنند. این موضوع بسیار مهم است.



سخنگوی سپاه با اشاره به عملکرد سامانه‌های پدافندی دشمن اظهار داشت: پدافند هوایی دشمن به‌طور کلی ناکارآمد شد و سامانه پدافندی پاتریوت و موشک‌های آن نیز در مواردی دچار خودزنی شدند. موشک‌های ما با فناوری به‌کاررفته در آن‌ها، در عبور از لایه‌های مختلف پدافندی، چنان مستحکم و سریع عمل کردند که سامانه‌های دشمن نیز ناکارآمد شدند. این هم دستاورد بزرگی است.



محبی نهمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر دشمن دانست و گفت: زمانی که دشمن وحشیانه و ددمنشانه به زیرساخت‌های ما حمله کرد و قصد داشت زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی روزمره مردم را از بین ببرد، نیروی هوافضای سپاه با انجام عملیات مقابله‌به‌مثل و هدف قرار دادن سامانه‌های هوش مصنوعی، سامانه‌های پردازشگر و زیرساخت‌های آن‌ها در منطقه، توانست دشمن را مهار و از ادامه بمباران زیرساخت‌های کشور منصرف کند.



وی افزود: دشمن متوجه شد هرچه زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهد، چندین برابر زیرساخت‌های خودش مورد اصابت قرار خواهد گرفت. این نیز دستاورد بزرگی است که ایرانِ ۴۷ سال تحریم‌شده بتواند با فناوری برتر نظامی در برابر بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان و قدرت‌های متعددی که در کنار آن قرار دارند، مقابله کند، بر آن‌ها غلبه کند و توان بازدارندگی خود را به نمایش بگذارد.



سخنگوی سپاه با تأکید بر ضرورت تبیین این توانمندی‌ها گفت: این قدرت را باید برای آیندگان روایت کنیم و فعالان رسانه‌ای باید برای تک‌تک مردم کشورمان، حتی کسانی که ممکن است از این توانمندی‌ها آگاهی نداشته باشند، اطلاع‌رسانی کنند. تمام جهان باید قدرت ما را بشناسد و ایران بزرگ را به‌عنوان یک ابرقدرت به رسمیت بشناسد؛ چراکه چاره‌ای جز این نداریم.



محبی دهمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ایجاد ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی، دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: نیروی هوافضا در این زمینه توانسته است به حمدالله، دانش خود را در حوزه تولید و به‌کارگیری تسلیحات به‌طور مستمر افزایش دهد.



وی در تشریح مصادیق این همکاری‌ها اظهار داشت: می‌توان به طرح شهید تهرانی‌مقدم، شبکه همیار و همکار و شبکه‌های دانش‌بنیان اشاره کرد که امروز همکاری تنگاتنگی با نیروی هوافضا دارند. در واقع، نیروی هوافضا ارتباطی تخصصی، علمی و صنعتی با مجموعه‌های مختلف کشور ایجاد کرده و عرصه دفاع را به سطح گسترده‌تری از ظرفیت‌های ملی گسترش داده است.

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منبع: ایرنا