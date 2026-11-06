ناکامی مجدد مأموریتهای شناسایی دشمن
انهدام شانزدهمین پهپاد MQ ۱ توسط سپاه در قشم
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دقایقی پیش شانزدهمین پهپاد MQ ۱ آمریکا توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.
به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند پهپاد شناسایی-رزمی ارتش متجاوز آمریکا از خانواده MQ-۱ بر فراز جزیره قشم، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهگیری و منهدم شد.
شکستهای پیدرپی مأموریتهای شناسایی دشمن، بر کارنامه سیاه فرماندهی برد کوپر سایه افکنده است. رزمندگان سپاه با اشراف اطلاعاتی و پایش مستمر تحرکات هوایی دشمن، فعالیتهای شناسایی و الگوهای پروازی این پرندهها را زیر نظر دارند.
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