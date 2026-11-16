واکنش وزارت بهداشت به عدم تعطیلی تهران آلوده

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تشریح ساز و کار تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا، گفت: تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌ها و اقدامات اضطراری صرفاً بر اساس شاخص آلودگی هوا انجام نمی‌شود.



به گزارش تابناک، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: آلودگی هوا تابع دو مولفه است؛ هواشناسی، پیش‌بینی هواشناسی و پایداری هوا موضوع اول و همچنین میزان آلودگی هوا، موضوع دیگری است که در این زمینه مطرح است.

وی ادامه داد: اگر وضعیت هوا بیش از ۴۸ ساعت پایدار باشد، با توجه به شرایط تصمیم‌گرفته می‌شود. همچنین اگر پایداری هوا کمتر از ۴۸ ساعت و تابع شرایطی مانند وزش باد و بارندگی باشد، صرف نظر از آلودگی هوا ممکن است تصمیم‌دیگری اتخاذ شود.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هنگامی که میزان آلودگی هوا بیش از ۱۰۰ تا ۱۴۹ به عنوان «ناسالم برای گروه‌های حساس» مطرح و زمانی که میزان آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، شرایط قرمز و برای تمام گروه‌ها ناسالم است.

رئیسی با بیان اینکه دو مولفه میزان آلودگی هوا و پیش‌بینی هواشناسی مبنای تصمیم گیری هستند، افزود: ایستگاه‌های سنجش آلاینده در اختیار وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران قرار دارد که با یکدیگر مرتبط هستند و اطلاعات را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از مشخص شدن میزان آلودگی هوا و وضعیت جوی، هشدارهای لازم اعلام یا درخواست تشکیل جلسه به سازمان محیط زیست به عنوان دبیر کمیته اضطرار ارائه می‌شود که در تهران استانداری مسئول این‌کمیته است.

رئیسی یادآور شد: پنجشنبه هفته گذشته درخواست بررسی شرایط مطرح شد و طبق فرایند تعیین‌شده، از زمان درخواست تا تشکیل جلسه کمیته اضطرار حداکثر ۱۲ ساعت فرصت وجود دارد. بر همین اساس، جلسه روز جمعه تشکیل شد و با توجه به پیش‌بینی پایداری جو برای روزهای شنبه و یکشنبه و عدد ۱۳۸، استانداری طرح زوج و فرد را اجرا کرد.

وی ادامه داد: روز دوشنبه با وجود اینکه میزان آلودگی ۱۴۸ است اما سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده که ظهر امروز (۲۵ آبان) وزش باد و آخر هفته نیز بارش باران خواهیم داشت. اگر پیش‌بینی هواشناسی درست باشد، به دلیل اینکه شاخص عدد آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ نرسیده و همچنین وزش باد خواهیم داشت و پایداری هوا وجود ندارد، در حال حاضر تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

درخواست تشکیل جلسه کمیته اضطرار بر اساس دو متغیر شاخص آلایندگی و وضعیت جوی است



رئیسی در پاسخ به این سؤال که در صورت ادامه پایداری هوا و افزایش شاخص آلودگی به بیش از عدد ۱۵۰، وزارت بهداشت چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: اگر شاخص آلودگی از ۱۵۰ عبور کند یا حتی همین حالا که هنوز این عدد ثبت نشده اما هواشناسی اعلام می‌کرد که پایداری جو را داریم، باید دوباره اطلاعات بررسی و در صورت لزوم کمیته اضطرار تشکیل شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان گفت: شاخص آلودگی روز گذشته ۱۳۸ بود و خطر برای همه گروه‌ها نبوده است. وزارت بهداشت بر اساس دو متغیر شاخص آلایندگی و وضعیت جوی، درخواست تشکیل جلسه را به دبیر کمیته، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه می‌کند و تصمیم نهایی درباره اقدامات لازم در جلسه کمیته و با مدیریت استانداری تهران اتخاذ می‌شود.

منبع: وبدا