آخرین وضعیت فعالیت مدارس تهران



به گزارش تابناک، در پی تداوم آلودگی هوای تهران جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران برگزار و تصمیمات آن اعلام شد.

بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، با توجه به شرایط موجود فردا و پس فردا سه شنبه و چهارشنبه ۲۶ و ۲۷ آبان ماه طرح زوج یا فرد از در منازل در پایتخت اجرا می‌شود.

طبق تصمیم کمیته اضطرار، مدارس فردا سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ دایر هستند، اما دانش‌آموزان اجازه حضور در حیاط مدرسه را ندارند.



