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جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل شد

در پی تشدید آلودگی هوا در استان تهران و هشدار وزارت بهداشت، دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران با هدف بررسی وضعیت موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آلودگی هوا در استانداری تهران در حال برگزاری است.

کد خبر: 4202337تاریخ انتشار: 1137 بازدید

آلودگی هوا
به گزارش تابناک، در پی افزایش آلودگی هوا در استان تهران و هشدارهای وزارت بهداشت درباره پیامدهای ناشی از آن و درخواست این وزارتخانه برای تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، دومین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران هم‌اکنون با حضور اعضای این کارگروه در حال برگزاری است.

در این جلسه، آخرین وضعیت آلودگی هوای استان تهران بررسی و درباره اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم برای کاهش آلاینده‌های هوا تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در این نشست مصوباتی با هدف کنترل و کاهش آلودگی هوا و مدیریت شرایط اضطرار در استان تهران به تصویب برسد.

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برچسب ها

تهرانآلودگی هواافزایش آلودگی هواکمیته اضطرار آلودگی هوا

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