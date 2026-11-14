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هشدار جدید آلودگی هوا برای ساکنان تهران
استانداری تهران با توجه به پیشبینی افزایش آلودگی هوا در روزهای پیشرو، از شهروندان بهویژه گروههای حساس خواست از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.
به گزارش تابناک، استانداری تهران با توجه به پیشبینی افزایش آلودگی هوا در پایتخت، توصیههایی را برای حفظ سلامت شهروندان اعلام کرد.
بر اساس این توصیهها، سالمندان، کودکان و بیماران خاص باید در صورت نداشتن ضرورت از تردد در سطح شهر خودداری کنند.
همچنین به شهروندان توصیه شده است در صورت نیاز به حضور در فضای باز، از ماسکهای مورد تأیید کارشناسان استفاده کنند.اا
اجرای طرح زوج و فرد در روز یکشنبه
استانداری تهران اعلام کرد طرح زوج و فرد از امروز و فردا در سطح شهر اجرا میشود.
بر این اساس، کارخانجات شن، ماسه و سیمان نیز موظف شدهاند پروتکلهای محیطزیستی را بهطور دقیق رعایت کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
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