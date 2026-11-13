تهران در وضعیت نارنجی

به گزارش تابناک؛بر اساس اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت هم‌اکنون با عدد ۱۲۷ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همچنین میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.در این شرایط، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز را کاهش دهند.

تهرانی‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ روز هوای پاک، ۱۹۱ روز هوای قابل قبول، ۳۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز هوای ناسالم را تجربه کرده‌اند.