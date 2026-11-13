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یمن: شورای ترامپ در جنایات اسرائیل همدستی می‌کند

وزارت امور خارجه یمن در صنعاء با محکوم کردن حملات اسرائیل به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در نوار غزه، اعلام کرد که شورای ترامپ با مشروعیت‌بخشیدن به جنایات این رژیم علیه ملت فلسطین، از جمله حمله به بیمارستان‌ها، در همدستی آشکار با بازوهای مختلف صهیونیسم قرار دارد.

کد خبر: 4201538تاریخ انتشار: 42 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛وزارت امور خارجه یمن در صنعاء تأکید کرد آنچه در نوار غزه در جریان است، از جمله محاصره، گرسنه نگه‌داشتن مردم، محروم‌سازی، تخریب و کشتار روزانه، جنایتی وحشیانه و بی‌سابقه در دوران معاصر است. این جنایات با حمله به بیمارستان‌ها و کشتار بیماران و پرستاران به مرحله‌ای هولناک رسیده است.

این وزارتخانه با انتقاد از سکوت نهادهای جامعه بین‌المللی در برابر جنایات اسرائیل، این سکوت شرم‌آور را به‌منزله مشارکت در ارتکاب این جنایات دانست.

وزارت امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد که میانجی‌ها در قبال آنچه در غزه رخ می‌دهد مسئولیت دارند و باید به وظایف خود در زمینه اجرای مفاد توافق عمل کنند.

این وزارتخانه در پایان از آزادگان و انسان‌های شریف امت اسلامی خواست با همکاری و هماهنگ‌کردن تلاش‌های خود، رژیم جنایتکار اسرائیل را به توقف جنایاتش در نوار غزه وادار کنند.

منبع:ایسنا

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اسراییلیمنامریکاترامپتراموزارت خارجه یمنشورای ترامپ

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