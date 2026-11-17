واکنش نمایندگی ایران به اتهامزنی درباره سدها و بمب کثیف
نمایندگی ایران در سازمان ملل با اشاره به گزارشهای کذب روزنامه نیویورکتایمز درباره سدهای ایران و شبکه خبری سیانان درباره ادعای «بمب کثیف» اعلام کرد اتهامزنی در این باره کارزار دروغپراکنی است.
به گزارش تابناک، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک شامگاه سهشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتهامات مضحک اخیر روزنامه نیویورکتایمز درباره سدهای ایران، در کنار روایت ساختگی شبکه سیانان درباره یک «بمب کثیف» ادعایی، بخشی از یک کارزار حسابشده دروغپراکنی و انتشار اطلاعات گمراهکننده است که با هدف زمینهسازی برای تجاوز و ارتکاب جنایات جنگی بیشتر طراحی شده است.»
نمایندگی ایران در سازمان ملل در ادامه تاکید کرد: «ایران این اتهامات بیاساس را بهطور قاطع و بهصورت کامل رد میکند. هیچ میزان از تبلیغات و انتشار اطلاعات نادرست نمیتواند تجاوز را پنهان کند، به جنایات جنگی مشروعیت ببخشد یا مسئولیت ارتکاب چنین جنایات فجیعی را از دوش عاملان آن بردارد.»
این نمایندگی خاطرنشان کرد: «هرگونه حمله عمدی به سدهای غیرنظامی و زیرساختهای آبرسانی، نقضی جدی از حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است. کسانی که دستور چنین حملاتی را صادر میکنند، آنها را طراحی یا تایید میکنند یا در اجرای آنها نقش دارند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و باید مطابق با قوانین بینالمللی مورد پاسخگویی قرار گیرند.»
نمایندگی ایران در سازمان ملل در پایان افزود: «ایران با قاطعیت، حق ذاتی خود را برای دفاع از خویش در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، مطابق با حقوق بینالملل، اعمال خواهد کرد.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.