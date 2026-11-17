نمایندگی ایران در سازمان ملل با اشاره به گزارش‌های کذب روزنامه نیویورک‌تایمز درباره سدهای ایران و شبکه خبری سی‌ان‌ان درباره ادعای «بمب کثیف» اعلام کرد اتهام‌زنی در این باره کارزار دروغ‌پراکنی است.

واکنش نمایندگی ایران به اتهام‌زنی درباره سدها و بمب کثیف

به گزارش تابناک،در سازمان ملل متحد در نیویورک شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتهامات مضحک اخیردرباره، در کنار روایت ساختگیدرباره یک «» ادعایی، بخشی از یک کارزار حساب‌شده دروغ‌پراکنی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده است که با هدف زمینه‌سازی برای تجاوز و ارتکاب جنایات جنگی بیشتر طراحی شده است.»

نمایندگی ایران در سازمان ملل در ادامه تاکید کرد: «ایران این اتهامات بی‌اساس را به‌طور قاطع و به‌صورت کامل رد می‌کند. هیچ میزان از تبلیغات و انتشار اطلاعات نادرست نمی‌تواند تجاوز را پنهان کند، به جنایات جنگی مشروعیت ببخشد یا مسئولیت ارتکاب چنین جنایات فجیعی را از دوش عاملان آن بردارد.»

این نمایندگی خاطرنشان کرد: «هرگونه حمله عمدی به سدهای غیرنظامی و زیرساخت‌های آبرسانی، نقضی جدی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی است. کسانی که دستور چنین حملاتی را صادر می‌کنند، آن‌ها را طراحی یا تایید می‌کنند یا در اجرای آن‌ها نقش دارند، مسئولیت کیفری خواهند داشت و باید مطابق با قوانین بین‌المللی مورد پاسخگویی قرار گیرند.»

نمایندگی ایران در سازمان ملل در پایان افزود: «ایران با قاطعیت، حق ذاتی خود را برای دفاع از خویش در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه، مطابق با حقوق بین‌الملل، اعمال خواهد کرد.»