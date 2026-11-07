نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین با انتقاد از برنامه جدید آمریکا موسوم به «پاداش برای عدالت» ، آن را تلاشی برای جذب همدستان اقدامات مجرمانه و تروریستی دانست و درباره پیامدهای حقوقی و کیفری هرگونه همکاری با این برنامه هشدار داد.



به گزارش تابناک، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین، شامگاه شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برنامه جدید به‌اصطلاح "پاداش برای عدالت" آمریکا، در واقع به دنبال جذب همدستانی برای ارتکاب جرم است.



این نمایندگی با اشاره به سابقه ترور دانشمندان ایرانی، خرابکاری‌های مکرر در تأسیسات هسته‌ای ایران و بمباران این تأسیسات از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد: با توجه به کارنامه سیاه آمریکا و رژیم اسرائیل در ترور دانشمندان ایرانی، خرابکاری‌های مکرر در تأسیسات هسته‌ای ایران و بمباران آن‌ها، برنامه به‌اصطلاح پاداش آمریکا صرفاً به دنبال جذب همدستانی برای اقدامات مجرمانه و تروریستی و تجاوزگری بیشتر است.





نمایندگی ایران در ادامه درباره پیامدهای حقوقی همکاری با این برنامه هشدار داد و تصریح کرد: هر کشور، نهاد دولتی، سازمان بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا بازیگر غیردولتی که اطلاعاتی را برای تسهیل چنین جرایمی ارائه کند، در معرض مسئولیت حقوقی بین‌المللی قرار خواهد گرفت.



در این پیام همچنین آمده است: کمک یا معاونت آگاهانه در ارتکاب چنین جنایاتی، چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، موجب مسئولیت کیفری فردی در کنار عاملان اصلی خواهد شد. تعیین جایزه نقدی نه همدستی در جرم را از بین می‌برد و نه مصونیت ایجاد می‌کند.



نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در وین در پایان تأکید کرد: پاسخگویی در راه خواهد بود. دانشمندان شهید ما گواهان ما هستند.

