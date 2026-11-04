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ادعای تازه ترامپ در مورد حمله به ایران

ترامپ مدعی شد: اگر مجبور شویم اقدام بزرگی انجام دهیم. افراد زیادی هستند که خواهان وارد کردن ضربه‌ای سنگین‌اند.

کد خبر: 100000621تاریخ انتشار: 12828 بازدید۰

ترامپ
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درمورد حمله به ایران مدعی شد: اگر مجبور شویم اقدام بزرگی انجام دهیم... افراد زیادی هستند که خواهان وارد کردن ضربه‌ای سنگین‌اند. تنها چیزی که می‌توانم با قطعیت به شما بگویم این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

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آمریکاایرانبرنامه هسته ایجنگسلاح هسته ایترامپ

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