ادعای تازه ترامپ در مورد حمله به ایران



به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درمورد حمله به ایران مدعی شد: اگر مجبور شویم اقدام بزرگی انجام دهیم... افراد زیادی هستند که خواهان وارد کردن ضربه‌ای سنگین‌اند. تنها چیزی که می‌توانم با قطعیت به شما بگویم این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

