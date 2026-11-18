نوبیتکس در ادامه توسعه خدمات سرمایه‌گذاری خود، سرویس «باکس‌های سرمایه‌گذاری» را عرضه کرده است. این سرویس امکان سرمایه‌گذاری آسان در ترکیبی از دارایی‌های دیجیتال را فراهم می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به خرید جداگانه دارایی‌ها و مدیریت مستقیم آن‌ها، در سبدهای متنوع سرمایه‌گذاری کنند.

باکس‌های سرمایه‌گذاری با هدف ساده‌تر کردن فرایند سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد دارایی طراحی شده‌اند. در این مدل، کاربران می‌توانند به‌جای انتخاب و معامله جداگانه رمزارزها، از میان سبدهایی با ترکیب مشخصی از دارایی‌ها انتخاب کنند. مدیریت هر سبد و تنظیم نسبت دارایی‌های آن نیز بر اساس قواعد از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و کاربران نیازی به پیگیری و مدیریت مستمر ترکیب سرمایه‌گذاری خود ندارند.

این سرویس در حال حاضر شامل شش باکس سرمایه‌گذاری با ترکیب‌های متفاوتی از رمزارزهای اصلی بازار و دارایی‌های مبتنی بر طلاست. تنوع این باکس‌ها، امکان انتخاب میان شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری را متناسب با اهداف مالی و میزان ریسک‌پذیری کاربران فراهم می‌کند. همچنین توسعه تدریجی تعداد و تنوع باکس‌ها می‌تواند دامنه انتخاب کاربران را در آینده گسترش دهد.

سرمایه‌گذاری در باکس‌های نوبیتکس از ۵۰ هزار تومان امکان‌پذیر است و کاربران می‌توانند پیش از انتخاب، ترکیب دارایی‌ها، میزان ریسک و هزینه‌های هر سبد را بررسی کنند. نوبیتکس از زمان عرضه این سرویس، کارمزد خرید و فروش باکس‌ها را برای یک دوره سه‌ماهه صفر در نظر گرفته است، طرحی که همچنان ادامه دارد. ارزش سرمایه‌گذاری در این سبدها نیز متناسب با نوسانات بازار تغییر می‌کند.

توسعه خدمات سرمایه‌گذاری در مسیر مدیریت جامع دارایی دیجیتال

عرضه باکس‌های سرمایه‌گذاری بخشی از راهبرد نوبیتکس برای گسترش خدمات مالی و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان «پلتفرم جامع مدیریت دارایی دیجیتال» است. نوبیتکس در سال‌های اخیر دامنه فعالیت خود را فراتر از معاملات رمزارزی توسعه داده و با ارائه خدمات متنوع در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، طلا، اعتبار و تسهیلات و سایر کاربردهای دارایی دیجیتال، به دنبال فراهم‌کردن تجربه‌ای یکپارچه از مدیریت دارایی بوده است.

در این رویکرد، کاربران می‌توانند متناسب با نیازهای مالی خود، از خدمات مختلفی برای معامله، سرمایه‌گذاری، رشد دارایی و استفاده از ارزش دارایی‌های دیجیتال بهره‌مند شوند. باکس‌های سرمایه‌گذاری نیز با فراهم‌کردن امکان سرمایه‌گذاری در ترکیبی از دارایی‌ها، گزینه‌های بیشتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و به تکمیل مجموعه خدمات نوبیتکس در حوزه مدیریت دارایی کمک می‌کنند.

توسعه این خدمات در راستای چشم‌انداز نوبیتکس برای فراهم‌کردن امکان مدیریت منعطف‌تر دارایی‌ها در یک پلتفرم یکپارچه است؛ رویکردی که در آن، دارایی دیجیتال صرفاً موضوع خرید و فروش نیست و می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای متنوع‌تری از کاربران باشد.

اطلاعات بیشتر درباره باکس‌های سرمایه‌گذاری، ترکیب دارایی‌ها و شرایط استفاده از این سرویس در صفحه اختصاصی باکس‌های سرمایه‌گذاری نوبیتکس در دسترس است.



