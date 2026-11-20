به گزارش تابناک؛روزنامه واشنگتن‌پست روز پنجشنبه گزارش داد که جیسون میلر، مشاور باسابقه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی یک دوره ۱۲ماهه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۱۵ میلیون دلار درآمد داشته است؛ موضوعی که بر اساس اسناد مالی افشاشده در جریان اختلاف حقوقی بر سر پرداخت نفقه فرزند مشخص شده است.

این اظهارنامه مالی که به‌صورت رسمی در پرونده‌ای قضایی در میامی ثبت شده، تصویری کم‌سابقه از درآمد یکی از متحدان نزدیک ترامپ پس از بازگشت رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید ارائه می‌دهد.

میلر که انتصابش به‌عنوان نخستین مدیر ارتباطات کاخ سفید در دولت ترامپ، در دسامبر ۲۰۱۶ و در پی بروز یک رسوایی منتفی شد، همچنان چهره‌ای برجسته در حلقه سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا باقی ماند؛ او در کارزار‌های انتخاباتی بعدی ترامپ به وی مشاوره می‌داد و بار‌ها در برنامه‌های تلویزیونی از او دفاع می‌کرد.

درآمد میلر پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ به‌شدت افزایش یافت. بر اساس گزارش این روزنامه، حسابدار وی درآمد او را در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۷۹ هزار دلار اعلام کرده بود؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ میلیون دلار و در دوره ۱۲ماهه منتهی به اوت ۲۰۲۵ به حدود ۴ میلیون دلار رسید و در پاییز امسال به نزدیک ۱۵ میلیون دلار افزایش یافت.

بخش عمده این درآمد از طریق دو شرکت مشاوره‌ای متعلق به میلر، به نام‌های «اس‌اچ‌دبلیو پارتنرز» و «اسکیپیو استراتژیک» ، به دست آمده است. اسناد بانکی نشان می‌دهد که دولت هند، شرکت سرمایه‌گذاری بریج‌واتر اسوشیتس، یک شرکت رسانه‌ای که پیش‌تر با نام پارامونت اسکای‌دنس شناخته می‌شد و یک مجموعه بزرگ ژاپنی، مبالغی را به این شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند.

با این حال، منابع تأمین میلیون‌ها دلار درآمد شرکت «اسکیپیو» که ۶.۷ میلیون دلار درآمد داشته، به‌صورت عمومی مشخص نشده است.

میلر در همین دوره به‌عنوان عامل خارجی هند و رومانی نیز ثبت شده بود؛ این در حالی است که هم‌زمان درباره پیوستن به کاخ سفید در مقام مشاور بدون حقوق، گفت‌و‌گو‌هایی انجام می‌داد.

میلر در بیانیه‌ای به واشنگتن‌پست گفت که موضوعات مربوط به اخلاق حرفه‌ای، ثبت فعالیت‌های لابی‌گری و الزامات افشای اطلاعات مالی را جدی می‌گیرد و به مقررات مربوطه پایبند بوده است.

در همین حال، کاخ سفید اعلام کرد که میلر هرگز به‌طور رسمی به‌عنوان کارمند ویژه دولت فعالیت نکرده است؛ این در حالی است که وی در یک پرونده قضایی ثبت‌شده در ماه نوامبر، کاخ سفید را کارفرمای خود معرفی کرده بود.

منیع: آناتولی