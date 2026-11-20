رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران از تداوم تامین نان خانوارها بر اساس میزان مصرف روزانه خبر داد و گفت: هیچ تغییری در سهمیه و نحوه توزیع یارانه نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و کسب‌وکارهای مصرف‌کننده خارج از الگوی خانوار، آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تامین می‌کنند.

رییس کارگروه آرد و نان: هیچ تغییری در سهمیه و نحوه توزیع یارانه نان خانوارها ایجاد نمی‌شود/

به گزارش تابناک؛محمدجواد کرمی با اشاره به اظهارات مطرح‌شده در وبینار اخیر با حضور معاون وزیر کشور و استانداران درباره وضعیت توزیع آرد و نان افزود: در این نشست تاکید شد که به‌هیچ‌وجه تغییری در میزان مصرف و تامین نان خانوارها ایجاد نخواهد شد و مردم به هر میزان که مصرف روزانه نان دارند می‌توانند نیاز خود را تامین کنند.

ایرنا نوشت: رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران اظهار داشت: منظور از این تصمیم آن است که سهمیه نان خانوارها بدون کوچک‌ترین خللی تامین شود اما برخی کسب‌و کارها مانند کبابی‌ها، کله‌پزی‌ها و رستوران‌ها که از آرد و نان در فعالیت اقتصادی خود استفاده می‌کنند باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد خریداری کنند.

کرمی ادامه داد: طبق گفته مسئولان امر اتفاق خاصی نخواهد افتاد و مردم می‌توانند نیاز روزمره خود به نان را بدون مشکل تامین کنند.

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران با بیان اینکه در جلسه وبیناری مذکور معاون وزیر کشور بر تداوم تامین نان خانوارها تاکید کرده است گفت: در این نشست که استانداران یا معاونان آنها حضور داشتند اعلام شد که هیچ‌گونه تغییری در فروش و نحوه توزیع یارانه نان برای بخش خانوار ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: طبق توضیحات ارائه‌شده، میزان مصرف روزانه خانوارها مبنای تامین نان خواهد بود و حتی اگر فردی روزانه سه قرص نان مصرف کند، این میزان برای او تامین می‌شود. معاون وزیر کشور همچنین به بررسی‌هایی اشاره کرده بود که بر اساس آن در یکی از استان‌ها تعداد ۶۰ هزار کارت مصرف ثبت شده و توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد.

کرمی تصریح کرد: بر اساس اظهارات مطرح‌شده خانوارها به هر میزان که مصرف نان داشته باشند تامین خواهد شد و کسب‌و کارهایی که خارج از الگوی مصرف خانوار از آرد استفاده می‌کنند باید آرد مورد نیاز خود را با قیمت آزاد تهیه کنند.

نگرانی‌ها از کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد واحدهای تولید نان صنعتی و حجیم

رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران با اشاره به گفته برخی مسئولان در خصوص پیگیری قیمت‌های جدید گندم گفت: واحدهای تولیدی نان صنعتی در عمل با کاهش شدید سهمیه‌ها روبرو هستند به طوری که بخشی از سهمیه آرد واحدهای تولیدی حذف شده و تولیدکنندگان ناچار به تامین نیاز خود از طریق بازار آزاد هستند که این امر هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به مشکلات بخش نان‌های حجیم و صنعتی اضافه کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی این بخش با مشکل جدی تامین آرد روبرو شده‌اند و وضعیت موجود نگرانی‌های جدی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نیاز سالانه این واحدهای تولیدی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن آرد است افزود: پیش از این اعلام شده بود که گندم مورد نیاز این واحدها با قیمت کیلویی ۶۰ هزار تومان تامین می‌شود اما اکنون با کاهش ۳۰ درصدی سهمیه آرد این واحدها تنها ۷۰ درصد سهمیه قبلی اختصاص داده می‌شود که کافی نیست.

کرمی با بیان اینکه حال مشکل اینجاست که واحدهای تولیدی نان صنعتی باید ۳۰ درصد آرد مورد نیاز خود را از کجا تامین کنند اظهار داشت: وقتی سهمیه یک واحد تولیدی کاهش پیدا می‌کند و قرار است مابقی نیاز خود را به‌صورت توافقی تامین کند در عمل با مشکلات تعیین قیمت روبرو خواهند شد.

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران خاطر نشان کرد: برخی از این واحدهای کوچک بین ۶ تا ۱۲ کارگر دارند و وقتی آرد به‌عنوان ماده اولیه اصلی تولید در اختیار آنها قرار نگیرد، نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند.

منبع: خبرآنلاین