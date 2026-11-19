به گزارش رسانه‌های روسی و چینی، پوتین، شی و ترامپ پس از نشست سه‌جانبه امروز، «بیانیه صلح» امضا کردند.

بیانیه مشترک پوتین، شی و ترامپ امضا شد

به گزارش تابناک؛ در پایان نشست سه‌جانبه امروز رؤسای‌جمهور چین، روسیه و آمریکا در شنژن، سه طرف بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند که در آن آمده است «رهبران سه کشور تبادل نظر عمیقی درباره وضعیت کنونی بین‌المللی داشتند و بر تعهد خود به حفظ ثبات راهبردی و امنیت بین‌المللی تأکید کردند».

محورهای این بیانیه که از آن با عنوان «بیانیه صلح» یاد شده، به گزارش اسپوتنیک به شرح زیر است:

سه کشور بر تعهد خود به اصلاح سازمان ملل متحد با هدف افزایش کارآمدی این سازمان در مقابله با چالش‌های جهانی و انجام مأموریت اصلی آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید کردند.

روسیه، چین و آمریکا قصد دارند تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده را به نفع همه کشورها افزایش دهند و بر اهمیت تأمین باثبات انرژی تأکید کردند.

رهبران سه کشور تأکید کردند که احترام به رضایت دولت‌ها و مصونیت مقام‌های دولتی، از اصول بنیادین است و هشدار دادند که دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای مشابه نباید از اختیارات خود سوءاستفاده کنند.

سه کشور بار دیگر تأکید کردند که در جنگ هسته‌ای هیچ برنده‌ای وجود ندارد و چنین جنگی هرگز نباید آغاز شود. آنها همچنین اعلام کردند گفت‌وگوها درباره کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای را ادامه خواهند داد.

منبع: فارس



