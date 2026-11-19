ساعت ۲۱ چهارشنبه، یک مورد تیراندازی در محلهٔ حیدرآباد، خیابان پاسداران تبریز، به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله واحد گشت انتظامی به موقعیت اعزام گردید.

به گزارش تابناک؛ در بررسی اولیهٔ صحنه و تحقیقات مقدماتی مشخص شد که فرد ضارب به سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری شلیک کرده و در اثر این حادثه یک مرد، یک زن و یک کودک جان باخته‌اند. همچنین ضارب با شلیک به خود قصد خودکشی داشت که ناموفق بود و مجروح شد.







