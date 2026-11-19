366بازدید
تصویر قاضی جوان و فرزندش که قربانی تیراندازی شدند
ساعت ۲۱ چهارشنبه، یک مورد تیراندازی در محلهٔ حیدرآباد، خیابان پاسداران تبریز، به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام شد که بلافاصله واحد گشت انتظامی به موقعیت اعزام گردید.
به گزارش تابناک؛ در بررسی اولیهٔ صحنه و تحقیقات مقدماتی مشخص شد که فرد ضارب به سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری شلیک کرده و در اثر این حادثه یک مرد، یک زن و یک کودک جان باختهاند. همچنین ضارب با شلیک به خود قصد خودکشی داشت که ناموفق بود و مجروح شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.