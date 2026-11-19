به گزارش تابناک: صبح امروز تروریست‌های مسلح، به‌سمت ایست‌وبازرسی انتظامی در روستای غفورآباد سراوان سیستان‌وبلوچستان تیراندازی کرده که منجربه وقوع درگیری بین رزمندگان اسلام و تروریست‌های مزدور آمریکایی-صهیونسیتی و جراحت یک نفر از رهگذران شد.

عملیات تعقیب جهت دستگیری تروریست‌ها در منطقه آغاز شده است.

منبع: فارس



