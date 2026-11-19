594بازدید
تیراندازی بهسمت ایستوبازرسی پلیس در سراوان
عملیات تعقیب جهت دستگیری تروریستها در منطقه آغاز شده است.
به گزارش تابناک: صبح امروز تروریستهای مسلح، بهسمت ایستوبازرسی انتظامی در روستای غفورآباد سراوان سیستانوبلوچستان تیراندازی کرده که منجربه وقوع درگیری بین رزمندگان اسلام و تروریستهای مزدور آمریکایی-صهیونسیتی و جراحت یک نفر از رهگذران شد.
عملیات تعقیب جهت دستگیری تروریستها در منطقه آغاز شده است.
منبع: فارس
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.