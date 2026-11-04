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هلاکت عامل تیراندازی به پلیس ایرانشهر

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از هلاکت عامل تیراندازی به پلیس ایرانشهر و دستگیری ۲ همدست وی در باند اشرار مسلح خبر داد.

کد خبر: 100000487تاریخ انتشار: 2619 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ سردار محمدرضا اسحاقی فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و پیگیری تحرکات اشرار و عوامل مخل نظم و امنیت عمومی، ماموران انتظامی ویژه جنوب استان موفق به شناسایی یک هسته ۳ نفره از اشرار سابقه‌دار و مسلح شدند.

وی افزود: اعضای این گروه هنگام مواجهه با ماموران انتظامی مقاومت کرده و به سمت پلیس تیراندازی کردند که با واکنش قاطع و هدفمند نیروهای انتظامی روبه‌رو شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در جریان این درگیری مسلحانه، یکی از اشرار که از عاملان اصلی تیراندازی به سمت ماموران پلیس ایرانشهر بود، به هلاکت رسید و ۲ متهم دیگر دستگیر شدند.

اسحاقی با اشاره به سوابق قضائی یکی از دستگیرشدگان گفت: بر اساس استعلام‌های انجام‌شده، مشخص شد یکی از متهمان دارای ۲ فقره سابقه قتل عمد بوده و تحت تعقیب مراجع قضائی قرار داشته است.

وی با بیان اینکه در این عملیات تجهیزات و خودروهای متعلق به اعضای این گروه نیز کشف شد، خاطرنشان کرد: یک قبضه سلاح کمری کلت جنگی به همراه مهمات مربوطه و ۲ دستگاه خودرو سواری پژو سرقتی از متهمان کشف و توقیف شد.

منبع: همشهری آنلاین

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برچسب ها

تیراندازیاشرارایرانشهردرگیری مسلحانه

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نظرات بینندگان

هادی حیدری۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۰:۳۸

حمایت از نیروهای امنیتی رو قبل از اتفاق تامین کنید . با هلاکت و اعدام لاشخورها جان اونها بر نمی گرده !

نظر شما

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