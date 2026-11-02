وی خاطرنشان کرد: با بازداشت هر 2 فرد دخیل در حادثه، پرونده برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.

منبع: رکنا

به گزارش تابناک؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز از وقوع درگیری و تیراندازی در نزدیکی یکی از مدارس کرج خبر داد و تأکید کرد این حادثه ناشی از اختلاف شخصی 2 نفر بوده و هیچ ارتباطی با مدرسه و محیط آموزشی نداشته است.قدرت‌الله سیف در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد درگیری بر اثر اختلافات شخصی میان 2 نفر شکل گرفته و در جریان آن از سلاح ساچمه‌ای (اسلحه بادی) استفاده شده است.وی افزود: پس از اطلاع از وقوع حادثه، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و با بررسی موضوع، هر 2 فرد دخیل در درگیری را شناسایی و بازداشت کردند.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با بیان اینکه در این حادثه کسی آسیب ندیده است، تصریح کرد: اگرچه محل درگیری در نزدیکی یک مدرسه قرار داشته، اما این حادثه هیچ ارتباطی با مدرسه یا فعالیت‌های آموزشی نداشته و صرفاً ناشی از اختلاف شخصی بوده است.سیف با تأکید بر اینکه موضوع از سوی مراجع انتظامی و مسئول در حال پیگیری است، از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات و اطلاعات تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.