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ماجرای جنجالی یک گوشی موبایل در مدرسه جم

انتشار ویدئوی برخورد مدیر یک مدرسه در شهرستان جم با دانش‌آموزی بر سر تلفن همراه، واکنش‌برانگیز شد و آموزش‌وپرورش را به بررسی موضوع واداشت.

کد خبر: 4202281تاریخ انتشار: 1752 بازدید۱

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به گزارش تابناک، انتشار کلیپی در فضای مجازی از نحوه برخورد مدیر یکی از مدارس بخش ریز شهرستان جم با دانش‌آموزی به دلیل همراه داشتن تلفن همراه، واکنش‌هایی را در میان کاربران و خانواده‌ها به دنبال داشته است.

واکنش آموزش‌وپرورش جم به فیلم جنجالی مدرسه

در پی انتشار این ویدئو، روابط عمومی مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن توجه به نگرانی خانواده‌ها و افکار عمومی، توضیحاتی درباره این اتفاق ارائه کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به ضوابط ورود و استفاده از تلفن همراه در مدارس آمده است: دانش‌آموزان موظف به رعایت مقررات انضباطی هستند، اما اجرای این مقررات باید در چارچوب قانون و با رعایت شأن و کرامت دانش‌آموزان و از مسیرهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه‌های انضباطی انجام شود.

مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم تأکید کرده است هیچ‌گونه برخورد سلیقه‌ای، تحقیرآمیز یا اقدامی که موجب آسیب به اموال شخصی و خدشه‌دار شدن شخصیت و آرامش روانی دانش‌آموز شود، مورد تأیید این مجموعه نیست و مسئولیت اجرای صحیح مقررات بر عهده عوامل اجرایی مدارس است.

احضار مدیر مدرسه و پیگیری خسارت دانش‌آموز

بر اساس این اطلاعیه، مدیر مدرسه برای ارائه توضیحات به مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان دعوت شده و موضوع از ابعاد مختلف در دست بررسی قرار دارد.

آموزش‌وپرورش جم اعلام کرده است پس از تکمیل بررسی‌ها، در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات با فرد یا افراد مسئول برخورد خواهد شد.

همچنین پیگیری موضوع جبران خسارت احتمالی وارده به دانش‌آموز و خانواده وی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان جم با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق و حرمت دانش‌آموزان اعلام کرد صیانت از کرامت انسانی، امنیت روانی و تربیت شایسته دانش‌آموزان از اصول خدشه‌ناپذیر فعالیت مدارس است.

منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان

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ali gholipoorکشور اتصال: IR

چطور میتونم در ادامه ی این خبر یک اطلاعات جدید بهتون بدم؟

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