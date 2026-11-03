کودکانِ کار یا دانش آموزان مدرسه؟/ ماجرای ابلاغیه فرماندار برای برداشت زعفران





به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، خبر تأخیر یک‌ساعته بازگشایی مدارس شهری و روستایی باخرز برای مشارکت دانش اموزان در فصل برداشت زعفران بازتابهایی داشته است. گروهی آن را نشانه‌ای از درک واقع‌بینانه نهاد آموزش از شرایط معیشتی مردم دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را عقب‌نشینی تلویحی از اصل آموزش برابر و آزادانه کودکان تفسیر کرده‌اند.

شهرستان باخرز با ۵۳ هزار نفر جمعیت، جایی است که ۸۵ درصد ساکنانش مستقیم به کشاورزی و دامداری وابسته‌اند. زعفران در این منطقه نه صرفاً یک محصول، بلکه ریتم زندگی جمعی است. برداشت آن پیش از طلوع آفتاب آغاز می‌شود و ساعات اولیه صبح، زمان طلایی و غیرقابل‌جبران است. وقتی تقریباً همه اهالی — از والدین تا فرزندان — در این ساعات در مزارع حضور دارند، مدرسه ناگزیر به حاشیه رانده می‌شود. تصمیم فرمانداری برای تأخیر ده روزه، تلاشی است برای کاهش این تضاد: دانش‌آموزانی که پیش‌تر یا دیر می‌رسیدند یا کلاس صبحگاهی را از دست می‌دادند، حالا دست‌کم فرصت برابرتری برای حضور در کلاس پیدا کرده‌اند.

تحلیل جامعه شناسانه و روانشناسانه

امیر محمودی، جامعه شناس درباره اینموضوع به خبرنگار تابناک گفت: از منظر جامعه‌شناختی، این تصمیم نمونه‌ای نادر از «انعطاف نهادی» است. نهاد آموزش معمولاً تمایل دارد منطق خودش را بر واقعیت‌های محلی تحمیل کند؛ اینجا اما واقعیت محلی — فصلی کوتاه، پرمشقت و حیاتی برای معیشت — توانسته زمان‌بندی رسمی را موقتاً جابه‌جا کند. این انعطاف، اعتراف ضمنی به وجود یک تنش ساختاری است؛ تنش میان نیاز خانواده به نیروی کار فصلی فرزند و حق کودک به آموزش پیوسته.

به گفته او در جوامعی که اقتصاد هنوز به‌شدت خانوادگی و فصلی است، مدرسه و مزرعه بر سر ساعات اولیه صبح با هم رقابت می‌کنند. تصمیم باخرز این رقابت را موقتاً آرام کرده، اما ریشه‌های آن را دست‌نخورده گذاشته است.

ظاهرا لایه روان‌شناختی ماجرا اما عمیق‌تر است. مهران عصمتی روانشناس اجتماعی نیز در این باره می گوید: مشارکت کودکان در کار مزرعه، به‌ویژه در بافت خانوادگی و فرهنگی مناطق زعفران‌خیز، پدیده‌ای یک‌بعدی نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که وقتی کار سبک، موقت و همراه با والدین باشد و خانواده از انسجام عاطفی برخوردار باشد، کودک اغلب احساس مفید بودن، مسئولیت‌پذیری و غرور را تجربه می‌کند. این تجربه می‌تواند حس عاملیت و تعلق را تقویت کند. در مقابل، وقتی فشار اقتصادی خانواده سنگین باشد، والدین مضطرب باشند و کار با محرومیت از بازی و استراحت همراه شود، همان مشارکت می‌تواند به خستگی مزمن، کاهش تمرکز، اضطراب و حتی درونی‌سازی استرس والدین منجر شود.

به گفته او مطالعات روی نوجوانان خانواده‌های کشاورزی نشان می‌دهد نرخ علائم افسردگی و اضطراب در این گروه بالاتر از میانگین جامعه است و یکی از قوی‌ترین عوامل پیش‌بینی‌کننده، وضعیت روانی والدین است.

عصمتی ادامه می دهد: در باخرز، کار عمدتاً در کنار خانواده و در بازه زمانی محدود انجام می‌شود؛ این ویژگی از شدت برخی آسیب‌ها می‌کاهد. اما ریتم طبیعی خواب، بازی و تعامل همسالان همچنان مختل می‌شود. تأخیر یک‌ساعته مدارس فشار کوتاه‌مدت را کاهش داده، اما پرسش‌های بلندمدت‌تری را بی‌پاسخ گذاشته است: آیا نظام آموزشی باید هر سال خود را با ریتم کشاورزی تطبیق دهد، یا باید اقتصاد محلی را به سمتی سوق داد که وابستگی به نیروی کار کودکان کاهش یابد؟ و مهم‌تر از همه، آیا ما آماده‌ایم از کودکان در برابر انتقال استرس ساختاریِ اقتصاد کشاورزی محافظت کنیم؟

نمونه یک پژوهش

پژوهش‌های بین‌المللی روی نوجوانان خانواده‌های کشاورزی نشان می‌دهد که نرخ علائم افسردگی خفیف تا متوسط در این گروه گاه به حدود ۶۰ درصد و علائم اضطراب فراگیر به حدود ۴۵ درصد می‌رسد؛ ارقامی بالاتر از میانگین جمعیت عمومی. مهم‌تر از خود کار، انتقال استرس والدین است. وقتی پدر یا مادر تحت فشار اقتصادی و دغدغهٔ معیشت قرار دارند، کودک این اضطراب را جذب می‌کند. مزرعه در چنین شرایطی به «اتاق هیئت‌مدیرهٔ خانوادگی» تبدیل می‌شود و مرز میان کار و زندگی خانگی تقریباً محو می‌گردد.

عصمتی روانشناس اجتماعی گفت: در عین حال، مطالعاتی که کار خانوادگیِ سبک و متناسب با سن را بررسی کرده‌اند، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. در خانواده‌هایی که انسجام عاطفی و ارتباط سالم وجود دارد، مشارکت کودکان در کار مزرعه اغلب با احساس رضایت، غرور، احساس مفید بودن و تقویت پیوند با والدین همراه است. کودک خود را نه قربانی، بلکه عضوی مؤثر از واحد اقتصادی خانواده می‌بیند. این تجربه می‌تواند حس مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری و مهارت‌های عملی را تقویت کند؛ چیزی که در ادبیات روان‌شناسی رشد، گاه با عنوان «رشد از طریق مشارکت معنادار» توصیف می‌شود.

کودک کار یا کمک خانواده؟

به گفته محمودی جامعه شناس، در بافت ایرانی، به‌ویژه در مناطق زعفران‌خیز خراسان، این مشارکت اغلب نه به‌عنوان «کار کودک» بلکه به‌عنوان «کمک خانوادگی» و بخشی از فرآیند اجتماعی‌شدن کودک تعریف می‌شود. مطالعات محلی نشان می‌دهد که وقتی ساعات و نوع کار با سن کودک تناسب داشته باشد، بسیاری از کودکان تجربهٔ مثبتی از آن گزارش می‌کنند و آن را عاملی برای مهارت‌آموزی و آمادگی برای زندگی بزرگسالی می‌دانند. با این حال، همین مطالعات هشدار می‌دهند که خستگی تجمعی می‌تواند تمرکز کلاسی را کاهش دهد و احساس اجبار در کار، به‌ویژه اگر با فشار اقتصادی شدید همراه باشد، می‌تواند به کاهش عزت‌نفس یا اضطراب منجر شود.