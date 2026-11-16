چین با اعزام سه نماینده ویژه خود به هفت کشور در خاورمیانه و شاخ آفریقا، عملاً مرحله تازه‌ای از تحرکات دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، وزارت خارجه چین در نشست خبری دوم نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که سه نماینده ویژه این کشور در ماه نوامبر به هفت کشور منطقه سفر خواهند کرد.

اکنون در نشست خبری امروز ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) ، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، رسماً تأیید کرده است که این مأموریت‌ها انجام شده‌اند و نمایندگان پکن با مقام‌های سیاسی، وزرای خارجه و مسئولان حوزه امنیت ملی کشورهای مقصد دیدار و گفت‌وگو داشته‌اند.

بر اساس این اعلام، ژای جون، نماینده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه، به ایران، عمان و عربستان سعودی سفر کرده است.

لیو شیانفا، نماینده ویژه دولت چین در امور آفریقا، از اتیوپی، جیبوتی و مصر دیدار کرده و هو چانگ‌چون، نماینده ویژه وزارت خارجه چین در امور شاخ آفریقا نیز به اریتره رفته است.

به گفته مائو نینگ، این مأموریت‌ها در راستای ابتکارها و پیشنهادهای شی جین‌پینگ برای تقویت صلح و امنیت در خاورمیانه و همچنین چهار اصل پیشنهادی او برای مشارکت سازنده طرف‌های مرتبط در حل‌وفصل بحران‌های آفریقا صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه چین تأکید کرده که هدف این تحرکات، کاهش تنش‌ها، توقف درگیری‌ها، تقویت همکاری و فراهم‌کردن زمینه حل سیاسی مسائل منطقه‌ای بوده است.

وی همچنین از شکل‌گیری تفاهم‌هایی میان چین و کشورهای میزبان درباره تقویت همبستگی، صیانت از صلح و پیشبرد توسعه خبر داده است.

چرا این هفت کشور اهمیت دارند؟

چین با اعزام نماینده خود به ایران، عربستان و عمان، سه بازیگر مهم در معادلات امنیتی خلیج فارس را در کانون رایزنی‌های خود قرار داده است.

این سه کشور به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی و نقششان در تحولات منطقه‌ای، تأثیر مستقیمی بر امنیت انرژی، تردد دریایی و ثبات غرب آسیا دارند.

“مصر، اتیوپی، جیبوتی و اریتره در جغرافیای راهبردی دریای سرخ و شاخ آفریقا قرار گرفته‌اند؛ منطقه‌ای که به دلیل نزدیکی به مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، کانال سوئز و باب‌المندب، برای قدرت‌های اقتصادی و نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد”

از سوی دیگر، مصر، اتیوپی، جیبوتی و اریتره در جغرافیای راهبردی دریای سرخ و شاخ آفریقا قرار گرفته‌اند؛ منطقه‌ای که به دلیل نزدیکی به مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، کانال سوئز و باب‌المندب، برای قدرت‌های اقتصادی و نظامی اهمیت ویژه‌ای دارد.

بنابراین، چین با این مأموریت در حال پیگیری مجموعه‌ای از منافع به‌هم‌پیوسته است؛ از امنیت مسیرهای انتقال انرژی و تجارت گرفته تا جلوگیری از گسترش بحران‌های منطقه‌ای و تقویت روابط سیاسی با کشورهای در حال توسعه.

پیوند مأموریت منطقه‌ای با نشست سه‌جانبه شی، پوتین و ترامپ

اهمیت این تحرکات زمانی بیشتر می‌شود که در کنار اعلام برگزاری نشست سه‌جانبه رهبران چین، روسیه و آمریکا قرار گیرد.

مائو نینگ در نشست خبری ۲۵ آبان اعلام کرد که این نخستین نشست رودرروی سه‌جانبه سران این سه کشور در تاریخ خواهد بود و رهبران آنها درباره حفظ صلح جهانی و تقویت ثبات راهبردی در روابط قدرت‌های بزرگ تبادل نظر خواهند کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، این نشست از اهمیت پیشگامانه برخوردار است و سه کشور مسئولیت مهمی در همکاری برای مقابله با چالش‌های جهانی و تقویت صلح و ثبات بین‌المللی بر عهده دارند.

“از نگاه پکن، تقویت ارتباطات میان چین، روسیه و آمریکا، مدیریت اختلافات و جلوگیری از بی‌ثباتی در روابط این قدرت‌ها، نه‌تنها در راستای منافع سه کشور، بلکه مطابق با انتظار جامعه بین‌المللی است”

از نگاه پکن، تقویت ارتباطات میان چین، روسیه و آمریکا، مدیریت اختلافات و جلوگیری از بی‌ثباتی در روابط این قدرت‌ها، نه‌تنها در راستای منافع سه کشور، بلکه مطابق با انتظار جامعه بین‌المللی است.

در واقع، مأموریت نمایندگان چین در خاورمیانه و آفریقا را می‌توان در کنار تلاش این کشور برای تقویت گفتگو در سطح قدرت‌های بزرگ تحلیل کرد.

پکن در سطح منطقه‌ای به دنبال ایجاد کانال‌های ارتباطی و کاهش تنش‌هاست و در سطح جهانی می‌کوشد خود را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی مدیریت بحران‌های بین‌المللی معرفی کند.

هدف پکن؛ تثبیت جایگاه در نظم چندقطبی

چین طی سال‌های گذشته با توسعه روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و گسترش همکاری‌های تجاری در خاورمیانه و آفریقا، منافع گسترده‌ای در این مناطق ایجاد کرده است. طبیعی است که تداوم این منافع به ثبات سیاسی و امنیتی کشورهای طرف همکاری وابسته باشد.

با این حال، اهداف پکن صرفاً اقتصادی نیست و در رقابت راهبردی با آمریکا به دنبال افزایش اعتبار دیپلماتیک خود و نشان‌دادن ظرفیت‌هایش در حل‌وفصل بحران‌های بین‌المللی است. این کشور تلاش می‌کند الگوی متفاوتی از مدیریت بحران را بر پایه گفتگو، همکاری و احترام به حاکمیت کشورها مطرح کند.

“موفقیت دیپلماسی چین تنها با برگزاری نشست‌ها و انجام سفرهای سیاسی سنجیده نمی‌شود، بلکه به میزان دستیابی به توافق‌های عملی و پایدار بستگی دارد”

اختلافات ساختاری چین و آمریکا، جنگ اوکراین، بحران‌های خاورمیانه و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در آفریقا، موانع مهمی در مسیر تحقق این اهداف هستند. همچنین موفقیت دیپلماسی چین تنها با برگزاری نشست‌ها و انجام سفرهای سیاسی سنجیده نمی‌شود، بلکه به میزان دستیابی به توافق‌های عملی و پایدار بستگی دارد.

در مجموع، اعزام نمایندگان ویژه چین به هفت کشور و تلاش برای برگزاری نشست سه‌جانبه با حضور سران آمریکا و روسیه را باید دو سطح مکمل از سیاست خارجی پکن دانست؛ سیاستی که در یک سو بر کاهش تنش‌های منطقه‌ای و در سوی دیگر بر مدیریت رقابت قدرت‌های بزرگ متمرکز است.

پکن به خوبی می‌داند که در نظم در حال تحول جهانی، قدرت اقتصادی به تنهایی برای تثبیت جایگاه یک قدرت بزرگ کافی نیست و نفوذ سیاسی، توان میانجیگری و مشارکت در حل بحران‌های بین‌المللی نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

از این منظر، تحرکات اخیر چین را می‌توان تلاشی برای تبدیل نفوذ اقتصادی به قدرت دیپلماتیک و سهم بیشتر در شکل‌دهی به آینده نظم جهانی ارزیابی کرد.