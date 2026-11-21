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پس از انتشار ویدیویی از لحظات ربایش سه دانش آموز، سرهنگ قاسم اسماعیل‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر از گروگانگیری ۳ دانش‌آموز توسط سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو خبر داد و گفت: «...تلاش پلیس برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه با جدیت ادامه دارد... در پی اعلام وقوع یک مورد گروگانگیری در شهرستان ایرانشهر، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و بررسی‌های اولیه نشان داد که ۴ سرنشین یک دستگاه خودروی پژو، ۳ دانش‌آموز را مقابل درب مدرسه به گروگان گرفته و از محل متواری شده‌اند. مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و میدانی، بررسی ابعاد حادثه و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود را آغاز کرده‌اند...»